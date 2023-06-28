Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 08:43

В ВАДА рассказали, как отстранение россиян повлияло на контроль спортсменов

Иван Торопцев
Корреспондент
ВАДА.
Фото AFP
Telegram Дзен

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) снизило контроль за российскими спортсменами и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2022 году по сравнению с 2021 годом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на годовой отчет ВАДА.

Главными причинами снижения контроля стали отстранение российских спортсменов от большинства международных соревнований с февраля 2022 года, а также запрет на проведение международных спортивных мероприятий в России.

В отчете отмечается, что мониторинг процесса приведения РУСАДА в соответствие кодексу ВАДА остается приоритетным направлением. На данный момент российское агентство все еще не соответствует кодексу, процесс восстановления будет проходить поэтапно. Сначала в ВАДА дадут оценку тому, выполнены ли условия восстановления. Если эти условия выполнены, комитет по соответствию кодексу проведет свою оценку. В случае если он согласится с мнением руководства ВАДА, на заседание исполкома агентства будет вынесена рекомендация.

В ноябре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях под флагом страны. В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил отстранение до двух лет. Россияне не могли выступать под своим флагом на крупных соревнованиях до декабря 2022 года, РУСАДА в течение двух лет должно было выполнить ряд условий, чтобы восстановить статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230628/wada-1880808184.html
0
Читайте также
Толкательница ядра из Бельгии пробежала 100 м с барьерами на командном чемпионате Европы
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Российский самолет направляется в США для вывоза дипломатов
Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством — 86 млрд рублей за год
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ганус: «РУСАДА борется за свою независимость через тернии»
Поляк Банька возглавил ВАДА
Для Родченкова нашли статью
Глава РУСАДА: "Мы отошли от края пропасти"
Возвращать ли медали Сочи-2014?
Кто передал ВАДА допинговую базу?
Мутко - о допинге в спорте
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РУСАДА отметило снижение числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования в мае