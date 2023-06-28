В ВАДА рассказали, как отстранение россиян повлияло на контроль спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) снизило контроль за российскими спортсменами и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2022 году по сравнению с 2021 годом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на годовой отчет ВАДА.

Главными причинами снижения контроля стали отстранение российских спортсменов от большинства международных соревнований с февраля 2022 года, а также запрет на проведение международных спортивных мероприятий в России.

В отчете отмечается, что мониторинг процесса приведения РУСАДА в соответствие кодексу ВАДА остается приоритетным направлением. На данный момент российское агентство все еще не соответствует кодексу, процесс восстановления будет проходить поэтапно. Сначала в ВАДА дадут оценку тому, выполнены ли условия восстановления. Если эти условия выполнены, комитет по соответствию кодексу проведет свою оценку. В случае если он согласится с мнением руководства ВАДА, на заседание исполкома агентства будет вынесена рекомендация.

В ноябре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях под флагом страны. В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил отстранение до двух лет. Россияне не могли выступать под своим флагом на крупных соревнованиях до декабря 2022 года, РУСАДА в течение двух лет должно было выполнить ряд условий, чтобы восстановить статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.