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Сегодня, 17:59

В ВАДА сообщили, что расследуют нарушения Испанского антидопингового агентства

Алина Савинова
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Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что организация ведет расследование в отношении Испанского антидопингового агентства из-за нарушений в сборе проб и сокрытии положительных результатов допинг-тестов у атлетов.

«ВАДА изучает этот вопрос уже некоторое время. Мы хорошо осведомлены о глубоко укоренившихся проблемах в Испанском антидопинговом ведомстве», — приводит ТАСС слова Баньки.

Глава ВАДА также отметил, что он разочарован уровнем сотрудничества, который организация получила от Испанского антидопингового агентства.

«Тот факт, что есть положительные результаты допинг-проб, которые не были рассмотрены своевременно, несмотря на регулярное наблюдение со стороны ВАДА, неприемлем», — добавил Банька.

28 декабря Relevo сообщило, что нарушения происходили с 2017 по 2022 год. По информации источника, Испанское антидопинговое агентство могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных допинг-тестах атлетов.

Источник: https://tass.ru/sport/19679339
Витольд Банька
ВАДА
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