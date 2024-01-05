В ВАДА сообщили, что расследуют нарушения Испанского антидопингового агентства

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что организация ведет расследование в отношении Испанского антидопингового агентства из-за нарушений в сборе проб и сокрытии положительных результатов допинг-тестов у атлетов.

«ВАДА изучает этот вопрос уже некоторое время. Мы хорошо осведомлены о глубоко укоренившихся проблемах в Испанском антидопинговом ведомстве», — приводит ТАСС слова Баньки.

Глава ВАДА также отметил, что он разочарован уровнем сотрудничества, который организация получила от Испанского антидопингового агентства.

«Тот факт, что есть положительные результаты допинг-проб, которые не были рассмотрены своевременно, несмотря на регулярное наблюдение со стороны ВАДА, неприемлем», — добавил Банька.

28 декабря Relevo сообщило, что нарушения происходили с 2017 по 2022 год. По информации источника, Испанское антидопинговое агентство могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных допинг-тестах атлетов.