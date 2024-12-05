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Допинг

Допинг

Сегодня, 18:17

В ВАДА верят, что США выплатят ежегодный взнос

Диана Андрющенко
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Глава ВАДА Витольд Банька надеется, что США понимают ответственность в вопросе поддержки антидопинговой экосистемы и выплатят ежегодный взнос.

«Мы верим, что наши друзья из США понимают свою ответственность в вопросе поддержки глобальной антидопинговой экосистемы и внесут свой взнос. Мы настроены на конструктивный диалог с нашими партнерами из США», — цитирует Баньку ТАСС.

Ранее глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгерт заявлял, что Палата представителей США сократила финансирование ВАДА на следующий год. Американцы должны выплатить организации 3,62 миллиона долларов за 2024 год.

4 июля ВАДА сообщило, что Россия выплатила агентству часть взноса за 2023 год.

Источник: ТАСС
Витольд Банька
ВАДА
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