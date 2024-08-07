Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 18:26

ВАДА: «Несколько американских спортсменов соревновались, несмотря на допинг»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Минимум три американских спортсмена, нарушившие антидопинговые правила, продолжали соревноваться в течение многих лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«ВАДА известно по меньшей мере о трех случаях, когда спортсменам, совершившим серьезные нарушения антидопинговых правил, разрешалось продолжать соревноваться в течение многих лет, действуя в качестве тайных агентов USADA, без уведомления ВАДА и без каких-либо положений, разрешающих подобную практику в кодексе или собственных правилах USADA», — говорится в заявлении ВАДА.

ВАДА может лишить США двух Олимпиад. МОК атакует американцев из-за борьбы с допингом. Какие санкции грозят США?

Ранее почетный президент ВАДА и член МОК Ричард Паунд заявил, что USADA может лишиться статуса соответствия ВАДА из-за «акта Родченкова», который используется США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов.

В случае лишения статуса соответствия США может лишиться права проведения летней Олимпиады в 2028 году в Лос-Анджелесе и зимней Олимпиады 2034 года в Солт-Лейк-Сити.

Источник: ТАСС
ВАДА
0
Читайте также
Участницу Олимпиады-2024 заставили закрасить надпись «Я украинка» на каноэ
На Олимпиаде в Париже прошел 11-й медальный день
Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в квартире
Ничушкин не торопится в СКА, а «Спартак» усилится экс-одноклубником Капризова. Главные трансферные новости КХЛ на 7 августа
Герасимов заверил Путина, что операция в Курской области завершится разгромом противника
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РУСАДА в июле выявило рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования