ВАДА: «Несколько американских спортсменов соревновались, несмотря на допинг»

Минимум три американских спортсмена, нарушившие антидопинговые правила, продолжали соревноваться в течение многих лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«ВАДА известно по меньшей мере о трех случаях, когда спортсменам, совершившим серьезные нарушения антидопинговых правил, разрешалось продолжать соревноваться в течение многих лет, действуя в качестве тайных агентов USADA, без уведомления ВАДА и без каких-либо положений, разрешающих подобную практику в кодексе или собственных правилах USADA», — говорится в заявлении ВАДА.

Ранее почетный президент ВАДА и член МОК Ричард Паунд заявил, что USADA может лишиться статуса соответствия ВАДА из-за «акта Родченкова», который используется США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов.

В случае лишения статуса соответствия США может лишиться права проведения летней Олимпиады в 2028 году в Лос-Анджелесе и зимней Олимпиады 2034 года в Солт-Лейк-Сити.