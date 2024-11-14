В ВАДА заявили, что Россия еще не сдала обязательный взнос за 2024 год

Допинг
Сегодня, 10:48
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) пока не получило от России обязательный взнос за 2024 год.
«Ответ на оба ваши вопроса будет нет», — ответил представитель пресс-службы ВАДА на вопросы ТАСС, получило ли ВАДА от России взнос за 2024 год и оставшуюся невыплаченной часть взноса за предыдущий год.
В 2024 году Россия должна выплатить взнос размером 1 335 860 долларов. Размер взноса за 2023 год составляет 1 267 023 долларов. В начале лета было выплачено 53 237 долларов, что составляет 4,2% от всей суммы, остается выплатить 1 213 786 долларов.
После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года, ВАДА в середине ноября 2023 года приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном агентством порядке.