В ВАДА заявили о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ВАДА.

Такое решение было принято 22 сентября исполкомом ВАДА в Шанхае.

«Исполнительный комитет последовал рекомендации независимого комитета по соответствию утвердить новые последствия и условия восстановления РУСАДА, которое уже не соответствует кодексу из-за несоответствий государственного законодательства, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени. РУСАДА имеет 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить решение ВАДА», — приводит РИА «Новости» заявление организации.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял, что надеется на восстановление членства РУСАДА в ВАДА.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.