В ВАДА не будут комментировать дело Валиевой до вынесения вердикта CAS

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не намерено делать какие-либо комментарии о ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) по искам, связанным с нарушением антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Дело, о котором идет речь, находится на рассмотрении, поэтому ВАДА на данный момент не может давать комментарии», — приводит слова представителя пресс-службы агентства ТАСС.

23 апреля пресс-служба СAS сообщила ТАСС о том, что суд объединил апелляции ВАДА, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу Валиевой в общее производство. Апелляции были зарегистрированы 24 февраля.