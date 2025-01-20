ВАДА не будет подавать апелляцию в CAS по делу Свентек

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу польской теннисистки Иги Свентек, сообщается на сайте оргнанизации.

«ВАДА провела полный анализ материалов дела, связанных с решением Международного агентства честности в теннисе (ITIA), которое она получило 29 ноября. Научные эксперты ВАДА подтвердили, что данный сценарий заражения мелатонином, представленный спортсменкой и принятый ITIA, является правдоподобным, нет никаких научных оснований для его оспаривания CAS», — говорится в заявлении организации.

Также в агентстве добавили, что внешний юрист, к которому обратилась организация, не нашел разумных обоснований для обращения в CAS.

28 ноября стало известно, что Свентек сдала положительный допинг-тест. В организме польки обнаружили триметазидин. По официальной версии, источником вещества послужило загрязненное лекарство. В результате было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности спортсменки.