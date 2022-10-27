ВАДА обратится в CAS, если РУСАДА не обнародует решение по делу Валиевой в ближайшее время

Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что ВАДА обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не доложит решение по делу фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой в ближайшее время.

Президент ВАДА подчеркнул, что организация взволнована задержкой в деле спортсменки.

«ВАДА теперь официально уведомило РУСАДА о том, что, если вопрос не будет решен в кратчайшие сроки, ВАДА воспользуется своим правом передать его непосредственно в Спортивный арбитражный суд», — цитирует ТАСС Баньку.

В пятницу, 21 октября, РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

16-летняя Валиева в составе сборной России по фигурному катанию в феврале выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.