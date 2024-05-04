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Сегодня, 10:11

ВАДА обжаловало в CAS решение не наказывать гребцов Моргачева и Сорина за допинг

Виктория Кравченко
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обжаловало в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) не назначать срок дисквалификации гребцам Никите Моргачеву и Павлу Сорину. В допинг-пробах спортсменов был обнаружен мельдоний.

«В деле о нарушении антидопинговых правил двумя российскими гребцами точка пока не поставлена. WADA передало его в Спортивный арбитражный суд», — цитирует Логинову ТАСС.

Внесоревновательное тестирование, которое было проведено 17 июня 2021 года на тренировочном мероприятии в Греции, выявило наличие мельдония у Моргачева и Сорина. Вскрытие проб Б подтвердило факт нарушения спортсменами антидопинговых правил, после чего руководство Федерации гребного спорта России приняло решение провести внутреннее расследование обстоятельств произошедшего.

Моргачев и Сорин изначально были включены в заявочный список для участия в Олимпийских играх в Токио, но после обнаружения запрещенного препарата в своих допинг-пробах они автоматически лишились права выступить в Японии.

Источник: https://tass.ru/sport/20711015
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