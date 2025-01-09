ВАДА определило размер взноса России в бюджет агентства в 2025 году

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) определило, что Россия должна внести в бюджет агентства взнос за 2025 год в размере 1 408 094 долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на документы ВАДА.

Отмечается, что такую же сумму должны выплатить Франция, Германия, Италия и Великобритания. США необходимо направить 3 842 482 долларов, Канаде — 1 921 241 долларов, Японии — 1 502 800 долларов.

По состоянию на 6 января взносы за 2025 год выплатили Литва и Португалия.

При этом в бюджет ВАДА не поступал обязательный взнос от России за 2024 год (1 335 860 долларов). Ранее в агентстве допустили, что в 2025 году также не получат взнос от российской стороны.