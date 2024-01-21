Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 11:22

ВАДА определило размер взноса России в бюджет организации в 2024 году

Алина Савинова
Telegram Дзен

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) определило, что Россия должна выплатить организации 1 335 860 долларов за 2024 год, информирует ТАСС.

В декабре сообщалось, что ВАДА до сих пор не получило от России обязательный взнос за 2023 год, который составляет 1,267 миллиона долларов. Отмечалось, что агентство поддерживает связь с россиянами с целью получения денежных средств, однако продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.

22 сентября исполком ВАДА принял решение, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.

Источник: https://tass.ru/sport/19777727
ВАДА
2
Обсудить
Читайте также
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
«Спартак» потребует у «Кадиса» 2 миллиона евро компенсации за Абаскаля
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Более 4 тыс. картин сгорели в результате пожара в Национальной галерее в Сухуме
Умер актер из фильма «ДМБ» Виталий Вашедский
Пожар в терминале «Новатэка» в Ленинградской области локализован
Популярное видео
Ганус: «РУСАДА борется за свою независимость через тернии»
Поляк Банька возглавил ВАДА
Для Родченкова нашли статью
Глава РУСАДА: "Мы отошли от края пропасти"
Возвращать ли медали Сочи-2014?
Кто передал ВАДА допинговую базу?
Мутко - о допинге в спорте
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Сибирь» лишили очков: кто виноват
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Сибирь» лишили очков за игру с четырьмя легионерами в составе
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» первым в КХЛ забронировал место в Кубке Гагарина
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Приход Ковальчука и черная серия «Спартака»: есть ли связь?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

ВАДА пока не получило от России взнос за 2023 год