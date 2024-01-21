ВАДА определило размер взноса России в бюджет организации в 2024 году

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) определило, что Россия должна выплатить организации 1 335 860 долларов за 2024 год, информирует ТАСС.

В декабре сообщалось, что ВАДА до сих пор не получило от России обязательный взнос за 2023 год, который составляет 1,267 миллиона долларов. Отмечалось, что агентство поддерживает связь с россиянами с целью получения денежных средств, однако продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.

22 сентября исполком ВАДА принял решение, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.