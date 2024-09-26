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Допинг

Допинг

Сегодня, 08:34

ВАДА опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год

Алина Савинова
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ВАДА на своем официальном сайте опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год, утвержденный исполкомом на заседании 12 сентября.

В перечень запрещенных диуретиков и маскирующих препаратов был добавлен ксипамид. В списке стимуляторов, относящихся к особым субстанциям, теперь числятся мидодрин и тезофензин.

Гуанфацин помечен незапрещенным. Донорство, в том числе методом афереза, крови и кровяных компонентов, не запрещено в том случае, если осуществляется в донорском центре, имеющем аккредитацию регулирующего органа страны, в которой он находится. Все изменения вступят в силу 1 января.

Также отмечается, что ВАДА во внесоревновательный период будет следить за использованием и влиянием опиоидных анальгетиков — фентанила и трамадола.

ВАДА

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