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Допинг

Допинг

24 ноября, 23:59

ВАДА подало иск в суд на USADA за клевету

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подает в суд на Антидопинговое агентство США (USADA), сообщает журнал Sportschau.

По информации источника, ВАДА обвинило USADA в клевете. Иск связан с заявлениями Антидопингового агентства США по делу китайских пловцов, проваливших допинг-тесты.

В апреле этого года газета The New York Times сообщила, что ВАДА оправдало 23 китайских пловца с положительными тестами на допинг перед Олимпийскими играми в Токио. USADA обвинила ВАДА и Международную федерацию плавания в сокрытии факта возможного нарушения китайскими пловцами антидопинговых правил. При этом власти США поддержали претензии USADA.

ВАДА

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