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Допинг

Допинг

Сегодня, 09:40

ВАДА подало иски о клевете к антидопинговому агентству США в несколько судов Швейцарии

Алина Савинова
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Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) подтвердили, что организация подала иски о клевете к Американскому антидопинговому агентству (USADA). Обращения были направлены сразу в несколько судов, расположенных в Швейцарии.

Иски связаны с заявлениями Антидопингового агентства США по делу китайских пловцов, проваливших допинг-тесты.

«В последние месяцы USADA, в первую очередь через своего исполнительного директора, неоднократно выступало с ложными и дискредитирующими комментариями в адрес ВАДА и его высшего руководства. Несмотря на разъяснения ВАДА и выводы независимого прокурора, клеветнические комментарии USADA продолжались, усугубляя причиненный ущерб. Поэтому ВАДА было вынуждено защищаться и обратиться за правовой помощью, подав официальный иск в швейцарские суды», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ВАДА.

Также в ВАДА отметили, что организация продолжает рассматривать иски против других лиц.

В апреле этого года газета The New York Times сообщила, что ВАДА оправдало 23 китайских пловца с положительными тестами на допинг перед Олимпийскими играми в Токио. ВАДА не стало наказывать спортсменов, поскольку не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещенного вещества в их организм.

USADA обвинила ВАДА и Международную федерацию плавания в сокрытии факта возможного нарушения китайскими пловцами антидопинговых правил. При этом власти США поддержали претензии USADA.

Источник: ТАСС
ВАДА

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