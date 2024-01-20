ВАДА пока не получило от России взнос за 2023 год

Допинг
Сегодня, 15:14
Взнос от России за 2023 год еще не был получен Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).
«Взнос за 2023 год еще не был успешно переведен в ВАДА», — приводит заявление пресс-службы ВАДА ТАСС.
ВАДА рассчитывает получить от РФ за 2023 год взнос в размере чуть более 1 миллиона 267 тысяч долларов. После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года, ВАДА в середине ноября 2023 года приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном агентством порядке.
В пресс-службе Минспорта РФ 18 ноября сообщили, что Россия не отказывается от уплаты взноса и готова ее осуществить в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны.