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Сегодня, 15:14

ВАДА пока не получило от России взнос за 2023 год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Взнос от России за 2023 год еще не был получен Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Взнос за 2023 год еще не был успешно переведен в ВАДА», — приводит заявление пресс-службы ВАДА ТАСС.

ВАДА рассчитывает получить от РФ за 2023 год взнос в размере чуть более 1 миллиона 267 тысяч долларов. После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года, ВАДА в середине ноября 2023 года приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном агентством порядке.

В пресс-службе Минспорта РФ 18 ноября сообщили, что Россия не отказывается от уплаты взноса и готова ее осуществить в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны.

Источник: https://tass.ru/sport/19774775
ВАДА
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