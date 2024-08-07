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Допинг

Допинг

Сегодня, 06:35

ВАДА признало антидопинговую организацию Камеруна не соответствующей требованиям

Ана Горшкова
Корреспондент
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на официальном сайте сообщило, что Камерунская организация по борьбе с допингом в спорте (НАДО Камеруна) не соответствующим требованиям ВАДА.

«На своем заседании 11 марта 2024 года Исполнительный комитет ВАДА (ExCo) одобрил рекомендацию независимого комитета ВАДА по проверке соответствия (CRC) о включении НАДО Камеруна в «контрольный список» соответствия. Включив НАДО Камеруна в «контрольный список», Исполнительный комитет предоставил организации четыре дополнительных месяца для выполнения плана корректирующих действий.

По истечении срока действия несоответствия все еще не были устранены. Поэтому 12 июля 2024 года ВАДА направило НАДО Камеруна официальное уведомление о несоответствии. У Камеруна был 21 день с даты получения официального уведомления, чтобы оспорить утверждение ВАДА о несоответствии, в противном случае будет считаться, что она согласилась с утверждением о несоответствии. НАДО Камеруна не оспорило заявление ВАДА», — говорится в заявлении ВАДА.

Статуса соответствия кодексу ВАДА ранее уже были лишены две организации — Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Международная федерация фитнеса и бодибилдинга.

ВАДА
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