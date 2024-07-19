ВАДА расследует возможные нарушения в испанском спорте

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) расследует возможные нарушения в испанском спорте во времена Олимпиады-1992.

Ранее испанский спортивный врач Эуфемиано Фуэнтес в документальном фильме на немецком телеканале ARD заявил, что в Испании существовала государственная система допинга. По его словам, перед ним была поставлена задача обеспечить максимальное количество медалей на Олимпийских играх-1992 в Барселоне.

«ВАДА может подтвердить, что несколько месяцев назад его независимый департамент разведки и расследований начал расследование предполагаемых нарушений в испанском спорте», — приводит ответ организации РИА «Новости».

Испания заняла шестое место в медальном зачете Олимпиады-1992, завоевав 13 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали.