ВАДА закрыло дело в отношении антидопингового центра Украины

ВАДА закрыло дело в отношении Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) по поводу возможного несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Большую часть года мы следили за прогрессом антидопинговой программы на Украине и тестированием украинских атлетов. Два месяца назад после внимательного рассмотрения комиссия согласилась с рекомендацией менеджмента ВАДА закрыть дело в отношении антидопингового агентства Украины по поводу возможного несоответствия кодексу», — цитируют «РИА Новости» председателя комитета ВАДА по соответствию Генри Гурджи. Об этом он заявил на заседании совета учредителей ВАДА в Эр-Рияде.

В 2021 году ВАДА сообщило, что с 2012 года НАДЦУ проводил необоснованный заблаговременный сбор проб, заранее уведомляя об этом спортсменов. Доказательства были обнаружены в 2019 году. В отношении НАДЦУ была инициирована процедура проверки соблюдения кодекса. В 2022 году ее приостановили.