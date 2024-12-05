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Допинг

Допинг

Сегодня, 16:40

ВАДА закрыло дело в отношении антидопингового центра Украины

Диана Андрющенко
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ВАДА закрыло дело в отношении Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) по поводу возможного несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Большую часть года мы следили за прогрессом антидопинговой программы на Украине и тестированием украинских атлетов. Два месяца назад после внимательного рассмотрения комиссия согласилась с рекомендацией менеджмента ВАДА закрыть дело в отношении антидопингового агентства Украины по поводу возможного несоответствия кодексу», — цитируют «РИА Новости» председателя комитета ВАДА по соответствию Генри Гурджи. Об этом он заявил на заседании совета учредителей ВАДА в Эр-Рияде.

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В 2021 году ВАДА сообщило, что с 2012 года НАДЦУ проводил необоснованный заблаговременный сбор проб, заранее уведомляя об этом спортсменов. Доказательства были обнаружены в 2019 году. В отношении НАДЦУ была инициирована процедура проверки соблюдения кодекса. В 2022 году ее приостановили.

Источник: РИА Новости
ВАДА
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