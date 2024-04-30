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ВАДА обсуждало дело китайских пловцов с международными организациями с 2021 по 2023 год

Руслан Минаев
Фото Global Look Press
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что обсуждало дело китайских пловцов с международными организациями в период с 2021 по 2023 год, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

«ВАДА понимает, что некоторые заинтересованные стороны могут быть не согласны с результатами этого дела. Однако переходить к конспирологическим теориям о сокрытии фактов и благосклонности к Китаю возмутительно, безосновательно и клеветнически», — говорится в заявлении организации.

25 апреля появилась информация, что ВАДА обратилось к независимому прокурору Эрику Коттье для расследования дела китайских пловцов. Также отмечалось, что организация отправит в Китай группу независимых аудиторов, чтобы оценить состояние местной антидопинговой программы. При этом CHINADA, в свою очередь, взяло на себя обязательство активно сотрудничать с ВАДА.

Звездные пловцы утопят ВАДА в долгах? Китайский допинг может стоить очень дорого

Источник: РИА
ВАДА
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ВАДА не полностью согласно с подходом CHINADA к допинговому делу китайских пловцов