Винер призвала юристов обратить внимание на позицию ВАДА по ситуации с допингом китайских спортсменов

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в разговоре с «СЭ» оценила позицию ВАДА по ситуацию с допингом у китайских пловцов.

«Уже много случаев было различного отношения ВАДА по вопросам допинговых нарушений. В этом нет ничего нового. Можем ли мы повлиять на ВАДА? Об этом должны думать юристы всего мира, они должны принять какое-то решение. Это юридическое дело», — сказала Винер «СЭ».

20 апреля газета The New York Times сообщила, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина, за который Валиева была дисквалифицирована на 4 года.