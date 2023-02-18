Волейболиста Ильиных дисквалифицировали на два года за допинг

Допинг
Сегодня, 11:16
Волейболиста Дмитрия Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.
Дисквалификация вступила в силу с 13 января 2023 года и продлится до 12 января 2025-го.
«Он вместе с Дмитрием Мусэрским проходил по списку [Григория] Родченкова (бывшего директора московской антидопинговой лаборатории — Прим. «СЭ»), — сказал Яременко. — Но Мусэрский решил в итоге пойти на соглашение, в отличие от Ильиных. Поэтому первый уже играет, а второго только недавно дисквалифицировали на 24 месяца — через полтора года после начала слушания дела. Медали Олимпиады-2012 Ильиных точно не лишится, так как проба, из-за которой вынесли наказание, была взята на чемпионате России 2013 года», — цитирует Яременко ТАСС.
Мусэрский был дисквалифицирован на 9 месяцов — с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.
Ильиных завершил карьеру осенью 2021 года, а в декабре занял пост спортивного директора мужского волейбольного клуба «Белогорье».