Волейболиста Ильиных дисквалифицировали на два года за допинг

Волейболиста Дмитрия Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Дисквалификация вступила в силу с 13 января 2023 года и продлится до 12 января 2025-го.

«Он вместе с Дмитрием Мусэрским проходил по списку [Григория] Родченкова (бывшего директора московской антидопинговой лаборатории — Прим. «СЭ»), — сказал Яременко. — Но Мусэрский решил в итоге пойти на соглашение, в отличие от Ильиных. Поэтому первый уже играет, а второго только недавно дисквалифицировали на 24 месяца — через полтора года после начала слушания дела. Медали Олимпиады-2012 Ильиных точно не лишится, так как проба, из-за которой вынесли наказание, была взята на чемпионате России 2013 года», — цитирует Яременко ТАСС.

Мусэрский был дисквалифицирован на 9 месяцов — с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

Ильиных завершил карьеру осенью 2021 года, а в декабре занял пост спортивного директора мужского волейбольного клуба «Белогорье».