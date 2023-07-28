Врач сборной России по фигурному катанию о второй книге Родченкова: «Торжество бреда»

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский поделился мнением о решении экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова выпустить книгу с новыми подробностями применения допинга российскими атлетами.

«Мне смешно. Я принимал участие в подготовке к Сочи, для меня это из области фантазий — коктейль дюшес? Побойтесь бога. И кто такое вообще попробовал добровольно? При современных методах отлова это было бы за секунды найдено, — цитирует Шветского ТАСС. — У нас все к Играм подошли чистыми. Просто торжество бреда».

2 июля сообщалось, что Родченков написал вторую книгу о допинге в российском спорте, которая получила название «Допинг. Запрещенные страницы».