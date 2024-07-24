Всемирное антидопинговое агентство рассмотрит статус соответствия USADA в августе

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намерено рассмотреть статус соответствия Антидопингового агентства США (USADA) в августе, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.

Как отмечает источник, ВАДА обратится в Независимый суд по контролю за соблюдением требований после ситуации с пробами китайских пловцов.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что если США при поддержке USADA продолжат развивать конфликт, то они изолируют себя от международной спортивной арены, что приведет к серьезным последствиям для американского спорта. Также, по его словам, США являются огромным рынком продажи и распространения допинга, который повышает работоспособность. Он отметил, что данная проблема является общественной, и ее решение не под силу одной организации.

17 июля первый президент ВАДА и бывший вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд сообщил, что USADA могут признать несоответствующим кодексу ВАДА из-за федерального расследования в отношении китайских пловцов и лишить права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов.