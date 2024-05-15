Всемирное антидопинговое агентство вернуло статус соответствия ANAD Туниса

Допинг
Сегодня, 11:10
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вернуло статус соответствия Национальной антидопинговой организации Туниса (ANAD), сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence Tunis Afrique Presse.
ВАДА применило санкции к Тунису в апреле в связи с тем, что организация не смогла полностью реализовать Всемирный антидопинговый кодекс версии 2021 года в рамках своей правовой системы. Тунис лишился национальной символики на крупных международных соревнованиях, включая Олимпиаду и Паралимпиаду 2024 года. Также на территории страны нельзя проводить региональные, континентальные и мировые чемпионаты.
2 мая был опубликован указ об административном и финансовом регулировании ANAD, в который были включены изменения, запрошенные ВАДА для достижения полного соответствия международным стандартам.
Ранее стало известно, что главу федерации плавания и президента антидопинговой организации Туниса арестовали после того, как флаг страны был прикрыт на соревнованиях по плаванию из-за санкций ВАДА. Всего под стражу попали девять человек, еще семь функционеров были вызваны в понедельник в суд. После ареста спортивных функционеров ВАДА призвало освободить главу ANAD.