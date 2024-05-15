Всемирное антидопинговое агентство вернуло статус соответствия ANAD Туниса

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вернуло статус соответствия Национальной антидопинговой организации Туниса (ANAD), сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence Tunis Afrique Presse.

ВАДА применило санкции к Тунису в апреле в связи с тем, что организация не смогла полностью реализовать Всемирный антидопинговый кодекс версии 2021 года в рамках своей правовой системы. Тунис лишился национальной символики на крупных международных соревнованиях, включая Олимпиаду и Паралимпиаду 2024 года. Также на территории страны нельзя проводить региональные, континентальные и мировые чемпионаты.

2 мая был опубликован указ об административном и финансовом регулировании ANAD, в который были включены изменения, запрошенные ВАДА для достижения полного соответствия международным стандартам.

Ранее стало известно, что главу федерации плавания и президента антидопинговой организации Туниса арестовали после того, как флаг страны был прикрыт на соревнованиях по плаванию из-за санкций ВАДА. Всего под стражу попали девять человек, еще семь функционеров были вызваны в понедельник в суд. После ареста спортивных функционеров ВАДА призвало освободить главу ANAD.