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Допинг

Допинг

Сегодня, 11:10

Всемирное антидопинговое агентство вернуло статус соответствия ANAD Туниса

Алина Савинова
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вернуло статус соответствия Национальной антидопинговой организации Туниса (ANAD), сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence Tunis Afrique Presse.

ВАДА применило санкции к Тунису в апреле в связи с тем, что организация не смогла полностью реализовать Всемирный антидопинговый кодекс версии 2021 года в рамках своей правовой системы. Тунис лишился национальной символики на крупных международных соревнованиях, включая Олимпиаду и Паралимпиаду 2024 года. Также на территории страны нельзя проводить региональные, континентальные и мировые чемпионаты.

2 мая был опубликован указ об административном и финансовом регулировании ANAD, в который были включены изменения, запрошенные ВАДА для достижения полного соответствия международным стандартам.

В&nbsp;Тунисе разгорелся скандал с&nbsp;национальным флагом из-за санкций ВАДА. Чиновников отправили в тюрьму за выполнение санкций ВАДА. Скандал с флагом в Африке

Ранее стало известно, что главу федерации плавания и президента антидопинговой организации Туниса арестовали после того, как флаг страны был прикрыт на соревнованиях по плаванию из-за санкций ВАДА. Всего под стражу попали девять человек, еще семь функционеров были вызваны в понедельник в суд. После ареста спортивных функционеров ВАДА призвало освободить главу ANAD.

Источник: РИА Новости
ВАДА
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