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Допинг

Допинг

Сегодня, 19:09

Выборы президента ВАДА пройдут 29 мая 2025 года

Алина Савинова
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Выборная конференция, на которой будет избран новый президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), состоится 29 мая 2025 года, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что заявки от кандидатов на пост главы агентства будут приниматься до 31 января. Также в мае 2025-го пройдут выборы вице-президента организации.

Президент ВАДА избирается Советом учредителей из числа своих членов сроком на три года. С 2020 года главой организации является бывший легкоатлет Витольд Банька. Во время своей спортивной карьеры поляк становился бронзовым призером чемпионата мира-2007 в эстафете 4х400 м, а также чемпионом и серебряным призером Универсиады (2007, 2009) в этой же дисциплине. В октябре ему исполнилось 40 лет.

ВАДА
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