World Athletics не стала сокращать представительство россиян в пуле допинг-тестирования

Допинг
Сегодня, 12:39
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не сократила представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС.
Число россиян, включенных в новый международный пул тестирования, составляет, как и во втором квартале 2024 года, 38 человек.
Спортсмены, находящиеся в полу допинг-тестирования, обязаны вовремя вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.