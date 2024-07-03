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Допинг

Допинг

Сегодня, 12:39

World Athletics не стала сокращать представительство россиян в пуле допинг-тестирования

Виктория Кравченко
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не сократила представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

Число россиян, включенных в новый международный пул тестирования, составляет, как и во втором квартале 2024 года, 38 человек.

Спортсмены, находящиеся в полу допинг-тестирования, обязаны вовремя вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.

Источник: https://tass.ru/sport/21259567
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