World Athletics увеличила представительство российских легкоатлетов в новом пуле допинг-тестирования до 16

Шестнадцать легкоатлетов из России включены в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим пулом число россиян увеличилось на одного человека. Последней в список была включена победительница зимнего чемпионата России-2023 в ходьбе на 35 км Клавдия Афанасьева.

Свои места в международном пуле допинг-тестирования сохранили Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк (все — прыжки в высоту), Полина Кнороз, Анжелика Сидорова, (обе — прыжки с шестом), Василий Мизинов, Сергей Кожевников, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Елена Лашманова, Рейхан Каграманова, Эльвира Хасанова (все — спортивная ходьба), Андрей Романов и Валерий Пронкин (оба — метание молота) и многоборец Илья Шкуренев.