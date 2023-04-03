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Допинг

Сегодня, 10:43

World Athletics увеличила представительство российских легкоатлетов в новом пуле допинг-тестирования до 16

Алина Савинова
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Шестнадцать легкоатлетов из России включены в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим пулом число россиян увеличилось на одного человека. Последней в список была включена победительница зимнего чемпионата России-2023 в ходьбе на 35 км Клавдия Афанасьева.

Свои места в международном пуле допинг-тестирования сохранили Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк (все — прыжки в высоту), Полина Кнороз, Анжелика Сидорова, (обе — прыжки с шестом), Василий Мизинов, Сергей Кожевников, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Елена Лашманова, Рейхан Каграманова, Эльвира Хасанова (все — спортивная ходьба), Андрей Романов и Валерий Пронкин (оба — метание молота) и многоборец Илья Шкуренев.

Источник: https://tass.ru/sport/17432877
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