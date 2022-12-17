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Допинг

Сегодня, 13:16

Журова — об истечении действия санкций, наложенных CAS: «ВАДА сейчас выдохнет и скажет: «Слава Богу, нам больше этим не нужно заниматься»

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» истечение действия санкций, наложенных решениями Международного спортивного арбитража по результатам процесса между ВАДА и РУСАДА в 2020 году.

«Посчитали, что двойные санкции — это перебор. Тем более действительно, законных оснований дольше держать под санкциями нет смысла. Потом, в любом случае здесь есть определенная ангажированность. Нас держали за счет скандалов, связанных с допингом. И появляющихся каждый раз каких-то новых ограничений, новых санкций по отношению к нашим спортсменам. А сейчас другая ситуация нас все равно держит.

Если мы видим в этом политическую составляющую, то с 2014 года была задача найти до чего к нам можно предъявить претензии. Они нашли. Это был допинг. Теперь есть другие претензии. Им допинг уже не нужен. И поэтому, я понимаю, что сама ВАДА сейчас выдохнет и скажет: слава Богу, нам больше этим не нужно заниматься. Тем более действительно за это время мы выполнили очень много обязательств. К нам претензии сейчас надо предъявлять меньше, чем к кому-либо. Единственное, что надо восстановить РУСАДА. Нашу лабораторию. Это было бы очень хорошо. Вернут ли нам теперь флаг? Нам флаг не вернут уже по другой причине. Из-за Украины. Одна тема снялась.

Они ее специально раскручивали. Мы это прекрасно понимаем. Вопроса допинга не было до Крыма. Мы были лучшие, самый примерные, самые правильные. Как только возник Крым, возникла тема, как русских оставить без флага и национальной гордости. Теперь эта тема не актуальна. Переключились на другие события. Даже сам Макларен говорил, что у него есть полное понимание, что надо русских возвращать. Человек, который выступал с докладом, в итоге сказал, что больше не видит причин", — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

17 декабря 2020 года спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по спору между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и запретил российским спортсменам выступать под флагом своей страны на протяжении ближайших двух лет.

Светлана Журова
ВАДА
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