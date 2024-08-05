Журова считала, что США сосредоточатся на дискредитации китайского спорта

Олимпийская чемпионка депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала новость о том, что США может запустить очередной этап кампании по «изоляции» России в мировом спорте с серией публикаций о возможных допинговых злоупотреблениях.

«Я предполагала, что сейчас США сосредоточатся на дискредитации китайского спорта. Потому что именно Китай сейчас для них большие конкуренты, чем мы. Нас они уже вырубили, отправили в нокдаун санкциями и отстранениями. И вот уже России нет в общем медальном зачете Олимпиады. Задача у них остается убрать нас и Китай», — цитирует Журову «КП Спорт».

Пресс-служба СВР сообщила, что в США планируют очернить российских спортсменок в фигурном катании, синхронном плавании и художественной гимнастике.