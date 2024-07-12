Бегун подал в суд на Pepsi из-за заразных конфет. Они лишили спортсмена олимпийской мечты

Если бы не роковой подарок от спонсора, представителю Суринама Иссаму Асинге было под силу обыграть самого Ноа Лайлса.

Пока Международный олимпийский комитет (МОК) отстраняет россиян от Олимпиады без каких-либо внятных оснований, ВАДА продолжает отсеивать спортсменов разных стран за нарушение антидопинговых правил. Впрочем, к этим правилам и отстранениям за их нарушение также есть множество вопросов. Не всегда загрязненная проба говорит о том, что спортсмен намеренно шел на обман системы. По крайней мере, на своей невиновности настаивают многие. Но единицы идут в борьбе за справедливость до конца. Среди таких — суринамец Иссам Асинга, который требует призвать к ответу производителя энергетика, в составе которого были запрещенные вещества.

Звездный спринтер не поедет на Олимпиаду из-за жевательных конфет

19-летний Иссам Асинга — один из самых перспективных спринтеров наших дней. Он невероятно хорош уже сейчас. Выбегает сотку из 10, двухсотку из 20 — учитывая общее падение уровня мирового спринта, шансы на олимпийскую медаль при удачных раскладах совсем не теоретические. Только вот спортсмен, некогда побеждавший самого Ноа Лайлса, на Олимпиаде в Париже не выступит. В мае этого года Асинга был дисквалифицирован на четыре года за положительный результат допинг-теста. В его пробе были обнаружены следы эндуробола GW1516. Тест он провалил еще в августе 2023-го, однако только в начале этого года результатами заинтересовался Отдел по обеспечению честности легкой атлетики (AIU), который и возбудил против спортсмена дисциплинарное дело. Для легкоатлета, еще недавно выдававшего на сотке 9,83, это трагедия.

Однако Иссам настаивает на своей невиновности. Он уверен, что запрещенный препарат мог содержаться только в жевательных конфетах Gatorade Recovery Gummies, которые ему передала PepsiCo в рамках рекламной акции. И Асинга не собирается оставлять этот факт безнаказанным. Беспрецедентный случай — он подает иск против PepsiCo с требованиями возместить ему финансовый и репутационный ущерб, который вызван дисквалификацией. Дело принял на рассмотрение Южный судебный округ Нью-Йорка, ведь несмотря на то, что юноша представляет Суринам, родился и живет он в США. Выступать за латиноамериканскую сборную он решил, продолжая дело отца, который участвовал сразу в трех Олимпийских играх именно как суринамский атлет и даже был знаменосцем Суринама на Играх 1996 года в Атлантефото.

Фото из соцсетей Иссама Асинги

Дело Асинги может стать серьезным прецедентом

Спустя 10 лет после тех Игр именно в Атланте родился и Иссам. Правда, детство провел в Замбии, на родине своей матери. Тоже легкоатлетки и тоже спринтерши. Поэтому больших вариантов, кем станет маленький Асинга, не было — с такими родителями судьба практически предрешена. Чемпионские гены и наставничество родителей быстро дали результат. Уже в 10 лет Иссам начал показывать выдающиеся результаты. В 14 бегал на уровне олимпийских нормативов, а с 16 стал выступать вместе с топами. Пиком карьеры стал 2023-й, когда Асинга выдал личные рекорды и вошел в компанию мировых звезд. Разрушила мечту о великом спортивном будущем допинговая дисквалификация. И так как попытки оспорить сам факт дисквалификации Иссаму не удались, он решил действовать иначе — и давить на передавшего ему злосчастные конфеты Gatorade и головной офиc PepsiCo.

Иссам выдвинул против пищевого гиганта многомиллионный иск. Он требует от компании признать ошибку, ведь в питании для атлетов не должно быть никаких запрещенных кодексом ВАДА веществ. Или как минимум тех веществ, которые не указаны в составе. Однако, несмотря на то что на продукте было написано, что он полностью сертифицирован для профессионального спорта, лабораторный тест показал наличие в конфетах того самого эндуробола GW1516. С тех пор компания Gatorade прекратила выпуск жевательных конфет с анаболическим агентом, однако о судьбе пострадавшего Иссама не позаботилась. Наоборот, по мнению адвокатов, компания занимается черным пиаром и пытается выставить спринтера как обманщика. Хотя совсем недавно PepsiCo делала из суринамца лицо фирмы и называла его молодым атлетом года.

Историй, когда спортсмены страдали из-за нечаянно попавшего в организм вещества из различных продуктов, масса. Но вот прецедентов, когда производитель нес за это ответственность, раньше не было. Так что за делом Иссама наверняка будет пристально следить вся индустрия. Ведь в случае его победы многие правила игры резко изменятся.