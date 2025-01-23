Пес его знает. Еще один случай оправдания за допинг после «заражения» от животного

Бельгийцу Домьену Михелсу простили положительную пробу на дорзоламид после рассказа о лечении собаки.

Международное агентство по тестированию (ITA) объявило о снятии допинговых претензий к участнику двух Олимпиад бельгийцу Домьену Михелсу. 41-летний специалист по конной выездке во время Игр в Париже сдал положительный тест на противоглаукомный препарат дорзоламид, однако сумел доказать, что в этом инциденте отсутствуют его вина и халатность. «Заражение» допингом якобы произошло в результате лечения собаки глазными каплями. Итог: результаты Михелса в личной выездке на ОИ-2024 (22-е место) аннулированы, но сохранены в командном турнире (пятое место с Флорой де Винн и Лариссой Паулюс). При этом спортсмену разрешено возобновить карьеру без дополнительных санкций.

Перелом после сообщения о допинге

В Запрещенном списке ВАДА дорзоламид упомянут в разделе «S5. Диуретики и маскирующие агенты». Однако местное офтальмологическое применение (прямое закапывание в глаза) разрешено и не является нарушением антидопинговых правил. Все другие способы употребления этого лекарства грозят двухлетней дисквалификацией. После Игр в Париже, которые для бывшего рабочего сигарной фабрики стали вторыми в карьере, Михелс сказался больным и взял перерыв в карьере. Причиной якобы стало падение с лестницы и перелом плеча. Однако теперь понятно, что все это время Домьен собирал доказательства для трибунала, сделав ставку на лечение домашнего питомца. Скорее всего, адвокаты выбрали такой вариант, вдохновившись делом польской каноистки Дороты Боровской, которая была оправдана перед Олимпиадой-2024 как раз после рассказа о больной собаке.

В ходе разбирательства бельгиец заявил, что запрещенка попала в его организм непреднамеренно, когда он закапывал капли с дорзоламидом в глаза своему захворавшему псу. Такое объяснение немедленно привело бы к оправданию, если бы положительный тест сдала собака, однако Домьен «заразился» через тактильный контакт, так что ему пришлось доказывать отсутствие своей вины и халатности. Это оказалось достаточно просто, поскольку в последнее время публикуется довольно много оправдательных решений, связанных со случайным попаданием допинга через кожу. Самое известное из них — дело лучшего теннисиста мира Янника Синнера. Итальянец якобы «заразился» стероидами во время массажа из-за крема, который использовал физиотерапевт для лечения пореза на пальце.

Михелс, конечно, не звезда уровня Синнера, но достаточно известный спортсмнен. В мае 2022 года он завоевал бронзу в составе бельгийской команды на Кубке Наций, а в феврале 2024 года стал первым бельгийцем, выигравшим Кубок мира по выездке. Также Домьен бравирует своей принадлежностью к ЛГБТ-сообществу (движение признано экстремистским и запрещено в России), но это навряд ли сыграло существенную роль в допинговом деле. Ключевым в фактическом оправдании стали четкие доказательства по делу, а также имевшие место оправдательные прецеденты. Ну и арбитры — тоже люди, им не чужда любовь к животным. И то, что спортсмен лично лечил свою собаку, могло стать поводом для формирования позитивного образа подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

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Спасение — стерильные капсулы?

Допинговые скандалы в конном спорте имеют длинную историю, ведь запреты на стимулирующие препараты для животных появились еще в Средневековье, а тестирование лошадей стартовало в начале XX века, на пять десятилетий раньше, чем проверки спортсменов-людей. Собачья история Михелса навряд ли попадет в топ самых курьезных оправданий, поскольку здесь имеется несомненный фаворит. В 2020 году швейцарская конкуристка Надя Петер Штайнер была оправдана после того, как доказала: запрещенный препарат трамадол попал в организм ее лошади после того, как та съела «зараженное сено». Виновным объявили водителя трейлера, который перевозил животное и при этом принимал обезболивающий препарат. Этот человек зачем-то помочился на фураж, после чего его употребило в пищу несчастное животное.

Что касается «собачьего вопроса», то самым свежим здесь является случай с польской каноисткой Доротой Боровской. Спортсменка сдала положительный тест на клостебол перед парижской Олимпиадой, была отстранена, но затем, к удивлению многих, оправдана. Адвокатам спортсменки удалось доказать, что допинг попал в организм девушки в результате лечения домашнего питомца. Полька прогуливалась с четвероногим другом по горам в жаркую погоду, и пес обжег подушечки лап, бегая по горячим камням. Девушка обратилась к ветеринару, и тот выписал животному спрей с клостеболом, на что Дорота не обратила внимания, намазывая лекарство на лапы питомца.

В 2021 году итальянская теннисистка Матильда Паолетти представила суду версию «заражения» от любимой собаки чихуахуа, которую мать спортсменки спасала от пореза клостебольным спреем. Девушка гладила собаку — и получила обвинение в применении допинга. Суд оправдал любительницу животных, но она пропустила четыре месяца в ходе временного отстранения, пока разбиралось ее дело. В 2023-м трюк с питомцем повторила 45-летняя специалистка по маунтинбайку Катерина Нэш. Живущая в США участница двух зимних и трех летних Олимпиад в составе сборной Чехии сдала положительную пробу на стимулятор аппетита капроморелин, но доказала, что «заразилась» из-за лекарства Entyce, которое давала своей собаке.

Матильда Паолетти. Фото соцсети

Могут ли все эти случаи оказаться «отмазками» спортсменов, которые на самом деле нарушали правила, а потом прикрылись своими домашними питомцами? Теоретически такое не исключено, ведь в допинговых делах адвокаты хватаются за любую соломинку и список самых невероятных объяснений тянет уже на целую книгу. С другой стороны, не надо думать, что судьи — идиоты и верят допингистам на слово. За любым оправдательным приговором стоит мощная доказательная база, а иногда целые научные исследования. Современное оборудование позволяет ловить минимальные следы допинга, а бытовое «заражение» действительно возможно. Другой вопрос, что вал подобных историй уже слишком велик, и ВАДА надо что-то делать с такими инцидентами. Иначе спортсменам для профилактики нарушений придется жить в стерильных капсулах и общаться с близкими только по удаленной связи.