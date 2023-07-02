Родченков присоединился к антироссийской кампании в западных СМИ. Он не может без скандалов

Беглый ученый призывает отстранить Россию за допинг на десять лет, однако в его обвинениях нет ничего нового.

Впервые за долгое время имя Григория Родченкова вновь всплыло в информационном поле. Информатор ВАДА дал интервью британскому таблоиду Daily Mail, в котором он озвучил уже привычные обвинения в адрес России и тем самым присоединился к антироссийской пропаганде в западных СМИ. Помимо всего прочего, Родченков раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за лояльность в отношении российских спортсменов. И выразил надежду, что организация введет новый длительный запрет на выступление атлетов из России. Что нового в заявлениях информатора? И почему он появился именно сейчас?

Новая книга

Бывший глава московской лаборатории анонсировал выход новой книги, в которой пообещал рассказать об истории допинговых нарушений в России. Произведение выйдет под названием «Допинг. Запрещенные страницы». Это уже второй «труд» Родченкова: в 2020 году он поведал миру об «ужасах» антидопинговой работы на территории РФ, а самого себя он назвал разоблачителем. Еще ранее, напомним, он стал главным героем документального фильма «Икар», который удостоился в своей номинации премии «Оскар».

В своей новой книге информатор ВАДА расскажет «полную историю российской допинговой системы», составленную на основе его дневников, которые он писал в России, а потом сумел заполучить после бегства на Запад. При этом ученый рассчитывает на определенный эффект: что его истории заставят МОК обновить запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях.

«Я надеюсь, что моя книга наконец заставит МОК ввести устойчивый запрет в отношении российских спортсменов до тех пор, пока Россия коренным образом не реформирует свою систему спортивной подготовки, что займет не менее десяти лет... МОК никогда не заботился о проблеме распространения допинга, ничего не изменилось», — приводит Daily Mail слова Родченкова.

Фото Global Look Press

Старые обвинения

Конечно же, помимо анонса очередного произведения от бывшего главы московской лаборатории посыпались очередные обвинения в адрес России. Вот выдержка основных цитат из его интервью:

«Основная система допинг-контроля остается слабой. Многие невиновные и чистые спортсмены по-прежнему становятся жертвами из-за действий грязных спортсменов, в том числе тех, кто находится в спонсируемых государством допинговых режимах».

«Я не был уверен в том, что план подмены проб на сочинской Олимпиаде сработает. Инспекторы ВАДА были повсюду. Система могла вскрыться много раз — было так много возможностей для этого. Но благодаря сотрудникам ФСБ все получилось превосходно. К тому же МОК не особо это все волновало».

Большую часть данных тезисов Родченков уже неоднократно отправлял массы в предыдущие годы. Они вызывали бурную критику и считались в России клеветническими. Тем не менее Григорий Михайлович решил нужным повторить все это вновь именно сейчас, когда мировой спорт переживает серьезный раскол.

Фото Global Look Press

Критика МОК

Российская сторона уже отбыла все санкции после громкого допингового скандала. И их срок действия подошел к концу еще 17 декабря 2022 года — в этот день завершилась двухлетнее наказание нашей страны по «делу Московской антидопинговой лаборатории». С этой даты формально российские сборные могли бы вновь выступать на турнирах под своим флагом. Но мешает то, что Россия находится под другими политическими санкциями.

В марте 2023 года МОК озвучил свои рекомендации международным федерациям, в которых рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до зарубежных стартов в нейтральном статусе. С тех пор ряд атлетов получили заветные допуски, но большая часть по-прежнему не имеет возможности выступать на международной арене.

К тому же на повестке дня висит еще один очень серьезный вопрос: решение об участии спортсменов в Олимпийских играх 2024 года. Ожидается, что оно будет принято не ранее 26 июля 2023 года. Именно поэтому Родченков выбрал именно текущий момент для того, чтобы присоединиться к западной антироссийской кампании.