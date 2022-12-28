Существование ВАДА — огромная ошибка. Эта организация никому не нужна

В этом году на «чистый спорт» потрачено 47 миллионов долларов. Но что мы получили взамен?

17 декабря завершился двухлетний период санкций Всемирного антидопингового агентства в отношении нашей страны, однако это не привело к автоматическому восстановлении России в этой структуре. Теперь чиновники ВАДА будут думать, осознали ли мы свои ошибки и достойны ли возвращения. В ожидании заседания Комитета по соответствию экстренно вносятся изменения в российское законодательство, чтобы убрать возможные претензии в этом плане. Скорее всего, не будет проблем и с выплатой нашего ежегодного взноса в эту организацию в размере более миллиона долларов, который исправно вносился все семь лет, на протяжении которых российский спорт объявляли исчадием допингового ада. Но на фоне данных событий логичным кажется вопрос: ради чего и, главное, ради кого мы стараемся?

В свое время агентство было создано МОК и правительствами ряда стран как флагманская организация по борьбе с допингом в спорте. Основатель ВАДА канадский юрист Ричард Паунд уверял учредителей, что после появления единых стандартов, ужесточения наказаний и процедуры тестирования наступит эра «чистого спорта», а количество допинговых скандалов существенно сократится. Прошло два десятилетия, на борьбу с запрещенными веществами только по линии агентства потрачено сотни миллионов долларов (бюджет агентства вырос в несколько раз и сейчас достигает 47 миллионов долларов в год). Но побежден ли допинг или хотя бы забрезжил свет в конце тоннеля? Увы, это не так — скорее наоборот. Допинговых инцидентов в мировом спорте по-прежнему тысячи. Более того, есть огромные вопросы к адекватности работы и решений самой ВАДА. Так зачем тогда нужна такая контора?

Золотая жила

В мире сейчас вообще огромный кризис международных организаций. Они не могут толком решить ни одной общепланетарной проблемы — от экологии и глобального потепления до пандемии и терроризма. Попутно выяснилось, что многие такие структуры полностью зависят от своих наемных клерков, которые очень далеки от взвешенного подхода и порой руководствуются личными политическими мотивами. В общем-то, все это в полной мере относится и к ВАДА. С той разницей, что большинство международных организаций являются консультативными, а антидопинговое агентство благодаря вялости и бесхребетности МОК внезапно обрело репрессивный рычаг в виде возможности учить жизни целые страны и лишать флага национальные сборные.

Прежде чем перечислить конкретные претензии к ВАДА и озвучить некоторые результаты его «деятельности», немного о личности основателя этой прекрасной организации. Ричард Паунд в настоящий момент является старейшим членом МОК, но скоро должен покинуть комитет из-за достижения возрастного ценза в 80 лет. Но последние четыре десятилетия член Либеральной партии Канады провел очень бурно. В конце правления Хуана Антонио Самаранча Паунд считался одним из самых деятельных членов МОК — именно он разбирался с жутким коррупционным скандалом в олимпийском движении в 1998-1999 годах. Тогда Дик и понял, что борьба с допингом — это золотая жила.

Главной фишкой канадского юриста была бескомпромиссность — хорошее качество для следователя, но очень плохое для политика. Поэтому можно считать: МОК повезло, что Паунд не стал преемником Самаранча, хотя и выдвигался на выборах в 2001 году. Понимая, чем грозит избрание Дика, против него агитировал и сам испанский маркиз. Оскорбившись, Паунд даже пытался устроить переворот, заручившись поддержкой спонсоров Международного комитета. Но потом передумал и направил свою кипучую энергию на ВАДА, которое быстро превратилось из вспомогательной структуры в одну из самых могущественных организаций в мировом спорте.

Ричард Паунд. Фото Global Look Press

Политические решения

Первоначально предполагалось, что ВАДА станет некой консультативной и научной организацией. Действительно, к миллениуму разнобой в борьбе с допингом в разных странах и в разных федерациях достиг апогея. Для международного спорта и олимпийского движения это было очень плохо. Однако монотонная работа и взращивание светлых идей — это не про Паунда. Убежденный в том, что добро должно быть с кулаками, он придумал способ принуждения ленивых и несогласных. Инструментом стал Всемирный антидопинговый кодекс — странам и федерациям, которые его не подписали, закрыли путь на Олимпийские игры. Потом было заявлено, что кодекс мало подписать — ему надо еще и соответствовать. Появился целый трактат с критериями соответствия. И в нем — очень серьезные санкции за невыполнение этих критериев.

И все бы ничего, если бы весь этот процесс был прозрачен и понятен спортивной общественности. Увы, деятельность ВАДА изначально построена на убежденности публики в том, что в большом спорте существует заговор «плохих парней», побеждающих благодаря «волшебным таблеткам». При этом способы выявления этих «парней» и «таблеток» настолько специфичны, что ради этого необходимо поступиться базовыми правами человека, а вникнуть в процесс контроля в состоянии только самые крутые специалисты. В результате мы имеем запрещенный список, составленный исключительно субъективно и без внятного обсуждения. И Всемирный кодекс, принятый Всемирной конференцией по борьбе с допингом в спорте, которую на это, в общем-то, никто не уполномочивал. Например, у ООН есть своя собственная антидопинговая конвенция — без репрессивных инструментов и прочих спорных моментов.

Теперь посмотрим, кто же верховодит в ВАДА, штаб-квартира которой неизменно находится в канадском Монреале. После Паунда организацию возглавлял британец Крейг Риди, сейчас — поляк Витольд Банька. Генеральным директором здесь с 2016 года является швейцарец Оливье Ниггли, председателем комиссии спортсменов — Бен Санфорд из Новой Зеландии, главой Комитета по соответствию — канадец Анри Гуржи. Все это не имело бы большого значения, если бы агентство занималось чисто научной и методической деятельностью. Однако в случае Россией мы видим, как эта агентство принимает политические решения. Кроме того, демонстрирует разный подход в отношении разных стран (как в случае с Кенией, Таиландом и Индонезией).

Wada. Фото Global Look Press

Благая идея

Ну и главный провал ВАДА — это взаимоотношения с профессиональным и студенческим спортом в США. Всемирное агентство на протяжении долгих лет цинично отправляют по известному адресу, тысячи элитных спортсменов находятся вне юрисдикции Всемирного кодекса, страна принимает законы, противоречащие этому самому кодексу... А руководство ВАДА делает вид, словно ничего не происходит. Никаких разборок в Комитете по соответствую, никаких санкций. Собственно, это все, что нужно знать о пламенных борцах за «чистоту спорта». Кроме того, что двадцать лет борьбы с допингом в исполнении ВАДА по факту закончились сокрушительной победой... допинга.

Не ставя под сомнение необходимость борьбы с запрещенкой в целом, все же осмелюсь спросить: а так ли нужно ВАДА в нынешних обстоятельствах? Ведь главную роль в тестировании мирового спорта сейчас играет агентство ITA, основанное МОК. Кроме того, в каждой стране есть свои национальные агентства, а в каждой федерации — свои трибуналы. Если с ними что-то не так, — с этим вполне может разобраться спортивный арбитраж CAS. На уровне ООН имеется конвенция по борьбе с допингом — более универсальный инструмент, чем Кодекс ВАДА. Научные группы при этой конвенции вполне способны сделать запрещенный список более внятным и справедливым. К чему тогда терпеть «закидоны» Всемирного агентства, его вмешательство в суверенные законодательства разных стран и в частную жизнь спортсменов?

В целом идея создания универсальных законов для всего мира в любой сфере кажется дикой. Например, борьба с наркотиками (которые тоже по факту являются запрещенными веществами) в разных странах различается просто кардинально, и конца света из-за этого не наступает. Да, спортсмены из разных сборных, которые соревнуются на международных стартах, вроде как должны находиться в равных условиях. Но повод ли это диктовать миллионам атлетов от мала до велика, что им есть на ужин и под каким углом писать в пробирку? Прикрываясь благой идеей равенства возможностей в спорте, ВАДА вторглось в такие дерби, что происходящее сейчас в сфере антидопинга кажется даже большим злом, чем-то, с чего начинало агентство на заре нулевых. И получается, что создание этой организации в итоге стало огромной ошибкой.