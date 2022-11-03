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Допинг

Сегодня, 13:15

«Совершил ошибку и несу ответственность». Спортсмен раскаялся в употреблении наркотиков и донес на себя сам

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
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Олимпийский чемпион по плаванию из Сингапура Джозеф Скулинг лишен возможности тренироваться почти до самых Игр-2024.

Первый олимпийский чемпион по плаванию из Сингапура отличился не только исторической медалью для своей страны. В Рио-де-Жанейро Джозеф Скулинг победил на 100-метровке баттерфляем и обыграл легендарного американца Майкла Фелпса. Но в его биографии теперь есть и «достижение» со знаком минус. В августе 27-летнего спортсмена отстранили от соревнований за употребление марихуаны. При этом его допинг-проба оказалась чистой. Как такое может быть?

Джозеф Скулинг. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Признание

В своих грехах Скулинг сознался сам. С января 2022 года Джозеф проходит обязательную двухгодичную военную службу, однако спортсмен воспользовался правом на отпуск — для участия в Играх Юго-Восточной Азии в мае. Именно в этот период олимпийский чемпион и покурил злополучную марихуану.

Согласно кодексу ВАДА, наказание за употребление рекреационных наркотиков в соревновательный период — дисквалификация на три месяца. Но в допинг-пробах Джозефа не было обнаружено следов запрещенных веществ. А на тех самых соревнованиях в Ханое пловец завоевал две золотые и одну бронзовую медаль.

Но чистосердечное признание самого Скулинга поменяло всю ситуацию. Он заявил, что поддался минутной слабости из-за переживаний — в ноябре спортсмен потерял отца: «Я совершил ошибку и несу ответственность за то, что сделал. Я поддался минутной слабости, после того как пережил очень тяжелый период своей жизни», — рассказал Джозеф.

Джозеф Скулинг. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Законы

Вскоре после такого признания власти страны отстранили Скулинга от соревнований. Дело в том, что в Сингапуре имеют достаточно жесткую позицию по отношению к наркотикам. За торговлю марихуаной гражданам грозит смертная казнь, а за ее хранение или употребление — до 10 лет тюрьмы.

Контроль употребления запрещенных веществ ведется не только внутри Сингапура, но и за границей. Поэтому по возвращении местные жители обязаны сдать тест на наркотики при въезде в страну. В случае обнаружения следов можно получить срок до 10 лет лишения свободы.

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Что касается ситуации олимпийского чемпиона Скулинга, то вооруженные силы Сингапура привлекли пловца к ответственности, лишив его отпусков до конца службы, несмотря на то что в его допинг-пробах нет запрещенных веществ. Ему также грозило до девяти месяцев ареста в военных казармах.

То есть до января 2024 года пловец не сможет тренироваться — у него больше нет права на перерывы для тренировок и соревнований. А на подготовку к Олимпийским играм в Париже у него останется всего полгода по окончании службы.

Джозеф Скулинг. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Наказание

По информации BBC, часть граждан Сингапура выразила сочувствие Джозефу, другие осудили его — ведь он спортсмен и должен показывать хороший пример населению. Тем не менее чистосердечное признание, судя по всему, сыграло свою роль — наказание олимпийского чемпиона получилось достаточно мягким.

Национальный олимпийский комитет оштрафовал Скулинга на 7 тысяч долларов, сообщает портал Inside the Games. Также пловец получил условную дисквалификацию на два года. Это значит, что срок отстранения станет реальным в случае рецидива.

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Джозефу придется пройти обязательный курс реабилитации, в рамках которой ему предстоит регулярно сдавать анализы и доказывать, что он больше ничего не употребляет. Но самое удивительное в этой истории то, что все эти проблемы спортсмен создал себе сам — ведь в его допинг-пробах не было обнаружено запрещенных веществ. Но честь и совесть Скулинга теперь точно будут чисты.

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