Призерка Олимпиады в Пекине дисквалифицирована за допинг. Она не стала спорить с обвинением

Канадская бобслеистка Кристин де Брюин отстранена на три года за препарат, стимулирующий рост мышц.

Канадский центр по вопросам этики в спорте сообщил, что бобслеистка Кристин де Брюин дисквалифицирована за нарушение допинговых правил. В пробе спортсменки, которая была сдана во внесоревновательный период в августе, был найден запрещенный лигандрол. Канадка не стала спорить с обвинением, но вину не признала. В феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине 33-летняя спортсменка завоевала бронзу в монобобе.

Допинг

Обнаруженное в образце Кристин вещество применяется для лечения мышечной атрофии. Также лигандрол используется в качестве препарата, стимулирующего рост мышц, а в медицине — для лечения остеопороза — заболевания, связанного с потерей кальция в костях.

Кристин де Брюин не первая канадская спортсменка, в допинг-пробе которой было обнаружено данное вещество. В 2019 году положительную внесоревновательную пробу на лигандрол сдала знаменитая каноистка Лоуренс Винсент Лапоинт. Причем препарат в ее образцах оказался совершенно нетипичным способом — половым путем. И спортсменке удалось это доказать и очистить свое имя от допингового клейма.

Было установлено, что запрещенное вещество оказалось в организме Лапоинт в результате обмена биологическими жидкостями с ее бывшим бойфрендом. А концентрация лигандрола была крайне мала и больше напоминала остаточные следы. Но у бобслеистки де Брюин ситуация совершенно другая. Ранее было также зафиксировано достаточно много случаев, когда лигандрол попадал в организм спортсменов вместе с загрязненными биодобавками.

Кристин де Брюин. Фото Global Look Press

Признание

По информации CBC Sports, Кристин не стала подавать апелляцию на решение о дисквалификации из-за нехватки финансов. Таким образом, канадская спортсменка фактически признала факт нарушения, ведь ей пришлось подписать соответствующие документы об отказе от прав на обжалование постановления.

«Ценю и уважаю необходимость жестких правил для поддержания чистоты спорта. Я согласилась с наказанием, потому что у меня нет денег, чтобы бороться. На данный момент я не уверена в своих планах на будущее. Мне потребуется провести некоторое время в окружении семьи и друзей, чтобы обдумать эту сложную информацию», — объяснила бобслеистка свои действия.

Однако де Брюин утверждает, что стала жертвой недоразумения. «Всегда считала, что выступать за Канаду и носить кленовый лист на своем комбинезоне по всему миру — абсолютная привилегия, и я бы никогда не сделала ничего преднамеренного, чтобы поставить под угрозу эту честь», — добавила Кристин. Таким образом, срок дисквалификации был сокращен с четырех до трех лет, так как документально спортсменка признала факт нарушения.

Фото Global Look Press

Урок

Представитель канадской федерации бобслея Сара Стори заявила, что организация абсолютно нетерпима к допингу и глубоко разочарована тем, что один из спортсменов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

«Канадская федерация разработала программу побед в бобслее и скелетоне с чистыми спортсменами, однако завоевание медалей никогда не бывает более важным, чем-то, как они завоеваны. Мы не потерпим такого поведения и собираемся продолжать побеждать только с чистыми спортсменами, которые соблюдают правила честной игры», — приводит CBC Sports слова Стори.

Кейс де Брюин назвали важным напоминанием для всех канадских атлетов. А самой Кристин федерация не выразила никакой поддержки или сочувствия.

«Это очень важный урок и напоминание всем спортсменам в Канаде о том, что нужно всегда быть предельно внимательными к тому, что они вводят в свое тело. В конце концов, спортсмен несет ответственность за знание того, что он вкладывает в свое тело все время. Это самая большая ответственность, которую несет атлет любого уровня».

Теперь де Брюин имеет право вернуться к соревнованиям только 27 сентября 2025 года — за четыре с половиной месяца до следующих зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Италии.