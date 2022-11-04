РУСАДА может собирать информацию об интимной жизни спортсменов. Зачем это нужно?

Неожиданный поворот в борьбе за чистый спорт.

Журналист, спортивный агент и бывший конькобежец сборной России Сергей Лисин опубликовал в соцсетях текст «Согласия на обработку персональных данных», которое предлагает подписать нашим спортсменам Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Помимо стандартных пунктов в документе спортсмена предупреждают, что конфиденциальная информация может быть «передана неограниченному кругу третьих лиц». И главное — среди этих сведений не только «состояние здоровья», но и «состояние интимной жизни». Почему же появились такие необычные требования и откуда упор именно на интим?

50 тысяч рублей за отсутствие согласия

Подлинность документа, обнародованного Лисиным, в РУСАДА не подтвердили и не опровергли. Однако подобные согласия в нашей стране, как известно, дело обычное. Многие подписывают их десятками. Все дело в законе «О персональных данных», который был принят в 2006 году и сильно добавил бумажной работы всем государственным, общественным и частным структурам. Сейчас каждый гражданин нашей страны должен письменно подтверждать свое согласие на сбор, хранение и передачу куда-либо своей фамилии, имени и отчества, контактных данных, фото, номера паспорта и так далее. За каждое нарушение требований закона руководителю организации грозит штраф до 50 тысяч рублей.

РУСАДА — это отечественная организация, и должна подчиняться российским законам. При этом она находится в структуре Всемирного антидопингового агентства и обязана следовать международных стандартам. И они, в частности, предполагают хранение сведений о тестировании спортсменов на запрещенные вещества, медицинскую информацию о терапевтических исключениях, а также результаты расследований допинговых инцидентов (во время которых тоже выплывает много персональных данных). Все это РУСАДА не просто хранит, но по запросу представляет сведения сотрудникам ВАДА.

Естественно, закон требует получать на все это письменное согласие граждан. Формально его можно отозвать (например, после завершения карьеры). Но выбора подписывать или нет данный документ у атлетов нет — без тестирования на допинг выступать сегодня нельзя даже на соревнованиях любителей. Другой вопрос, что данные о «состоянии интимной жизни», если это не связано с приемом каких-нибудь медицинских препаратов или биодобавок, — довольно экзотично. Хотя и в этом есть своя логика.

Допинг-контроль. Фото Global Look Press

Интим — предлагать

Дело в том, что в последнее время среди спортсменов большую популярность получили объяснения попадания запрещенных препаратов в организм через половые контакты или даже через обычные поцелуи. Вдохновили на это примеры канадской чемпионки по гребле на каноэ Лоуренс Венсан-Лапуант, канадской боксерши Вержинии Фукс и украинской теннисистки Даяны Ястремской, «заразившихся» от своих парней-допингеров во время секса. Во всех случаях партнеры признавались, что применяли «запрещенку» и могли передать ее своими дамам во время «интенсивного обмена жидкостями». Причем все это работает — «пострадавшим» удается избежать наказания или снизить его до минимума.

Могут ли мужчины «заразиться» от женщин — пока загадка. Но, видимо, некоторыми нетривиальным способами — вполне. Так баскетболист сборной Италии Риккардо Мораскини поведал, что его невеста порезала палец во время приготовления еды и использовала для заживления раны спрей трофодермин, содержащий запрещенное вещество. После этого у молодых людей была близость, и спортсмен «заразился». Также не может оставить равнодушным история испанского ходока Даниэля Плазы, который заявил, что нандролон попал в его организм в результате орального секса с беременной женой. Якобы организм дамы вырабатывал повышенную концентрацию гормонов.

Риккардо Мораскини. Фото Global Look Press

Канадский прыгун с шестом Шон Барбер, попавшийся на кокаине, использовал тему «заразного поцелуя». Спортсмен заявил, что накануне сдачи теста посетил проститутку-наркоманку, которую нашел на сайте знакомств. Эту идею адвокаты Шона почерпнули из дела французского теннисиста Ришара Гаске, который еще в 2009 году оправдывал свой положительный тест на кокаин на турнире во Флориде лобызаниями в ночном клубе с «заразной» девушкой по имени Памела. Американский бегун Гил Робертс также пострадал из-за поцелуев. Его девушка путешествовала в Индию и приобрела там некое снадобье. После его послабления частички зелья оставались у девушки на губах, а спортсмен их однажды неосторожно слизал.

Вообще, недавно в Германии было опубликовано научное исследование, в котором утверждалось: допинг может попасть в организм спортсмена через обычный тактильный контакт, например через объятие или рукопожатие. Так что попавшимся на допинге вовсе не обязательно баловать болельщиков пикантными подробностями. Тем не менее многие не могут остановиться, и антидопинговые организации вынуждены вносить в «Согласие об обработке персональных данных» пункт об интимной жизни. Иначе они просто не имеют законного права изучать подобные истории. Впрочем, все идет к тому, что скоро разрешительные документы должны касаться и информации о дружеских объятиях с рукопожатиями.