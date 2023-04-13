Допинг
Сегодня, 13:45
Не только спортсменам из России и Белоруссии предлагается выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе: без флага и гимна временно остались атлеты из Габона. Так решило ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство), признавшее «не соответствующей стандартам» деятельность национального антидопингового агентства этой западноафриканской страны. Кроме того, Габону теперь запрещено принимать у себя региональные, континентальные и мировые чемпионаты, а также другие мероприятия, организованные крупнейшими международными спортивными федерациями.
Национальное антидопинговое агентство африканской страны, по мнению представителей ВАДА, не сумело полноценно встроить положения версии Антидопингового кодекса от 2021 года. Под особое наблюдение Габон (а также Молдавия) были внесены в ноябре 2022 года. Внесение в так называемый список наблюдения ВАДА предполагало, что у национальных антидопинговых агентств будет четыре месяца на исправление претензий и приведение стандартов работы к соответствующим международным. Для этого международной организацией предлагался к исполнению «корректирующий план действий».
В итоге к дедлайну (17 марта) в Габоне реализовать план не сумели (судя по отсутствию новостей о Молдавии, с задачей там справились). У представителей африканского антидопинга был 21 день на объяснения, но и за этот срок габонцы не предприняли ничего. Так что последовали санкции ВАДА. В течение следующих 12 месяцев спортсмены из Габона будут вынуждены выступать без флага и гимна на соревнованиях регионального, континентального и мирового уровня. Проводить турниры соответствующего статуса в стране теперь также нельзя. Национальное антидопинговое агентство лишено «привилегий» и финансирования со стороны ВАДА, а его представители не могут занимать должности в международных организациях.
Если по истечении очередного «испытательного срока» Антидопинговый кодекс-2021 все еще не будет встроен в систему законодательства Габона, спортсмены из этой страны рискуют поехать на Игры в Париже-2024 только в нейтральном статусе, под олимпийским флагом.
Западноафриканская страна активно включилась в международное спортивное движение к началу 1970-х. В 1972 году состоялся дебют спортсмена из Габона на олимпийском уровне. На Играх в Мюнхене страну представил боксер-легковес Жозеф М'Бурукунда. Четыре года спустя Габон принял первые крупные интернациональные состязания: в столице государства Либревиле прошли Центральноафриканские игры (восемь видов спорта, 1312 атлетов из 11 стран).
Начиная с Лос-Анджелеса-1984 представители страны принимали участие во всех летних Олимпиадах. Пик активного развития в сфере спорта в Габоне пришелся на 2000-е и 2010-е. С 2006 года в стране ежегодно проводилась веломногодневка «Ля Тропикаль Амисса Бонго», в 2012 году на Олимпийские игры в Лондоне приехала самая массовая делегация в истории (24 спортсмена). В 2017-м Габон принимал финальную стадию Кубка африканских наций по футболу, тогда же в первый раз был проведен ставший ежегодным забег на 10 км в Порт-Жантиле (у женщин его выигрывала, например, будущая чемпионка мира в марафоне-2019 Рут Чепнгетич). В 2018 году в стране прошел чемпионат Африки по гандболу среди мужских команд. Вскоре в Габоне дестабилизировалась политическая обстановка (в январе 2019 года там случилась попытка государственного переворота). Так что и без санкций ВАДА проведение в стране международных соревнований в ближайшее время не планировалось.
А вот атлеты международного уровня у Габона есть. И речь не только о футболисте «Челси» Пьер-Эмерике Обамеянге. Для некоторых спортсменов из Габона поехать на Олимпиаду без флага родной страны будет болезненно. Так, главная звезда габонского олимпийского спорта — 34-летний тхэквондист-тяжеловес Энтони Миланн Обаме (чемпион мира-2013 и обладатель двух бронзовых медалей соревнований аналогичного уровня в 2015 и 2017 годах) — в Париже может выступить на четвертых в карьере Играх.
На первых из них в 2012 году в Лондоне он выиграл серебряную медаль в соревнованиях в категории свыше 80 кг. Первый в истории Габона олимпийский призер продолжает карьеру, но ее окончание может получиться смазанным из-за разногласий ВАДА и национального антидопингового агентства.