Испания пять лет спасала допингистов от наказания. Теперь на страну обратило внимание ВАДА

Испанское антидопинговое агентство может лишиться статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Новая жертва Витольда Баньки?

В конце декабря по мировым СМИ пролетела любопытная новость: Испанское национальное антидопинговое агентство (CELAD) уже как минимум пять лет не наказывало спортсменов, попадавшихся на допинге. Испанское антидопинговое агентство использовало различные схемы разной степени легальности, чтобы спасти от последствий провинившихся атлетов. На фоне публикации портала Relevo разгорелся серьезный скандал, его итогом стало заявление Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о возможном лишении CELAD статуса соответствия. Нас ждет первая страна Евросоюза в нейтральном статусе?

В деле даже Серхио Рамос

Высшие чиновники испанского спорта наверняка без должного энтузиазма будут отмечать новый 2024 год. Накануне праздника они столкнулись с очень неприятной новостью: ВАДА может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, данный исход вероятен в том случае, если CELAD не выполнит ряд необходимых действий в кратчайшие сроки. Согласно результатам независимого расследования, недавно опубликованного испанскими журналистами в издании Relevo, с 2017 по 2022 год CELAD использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительных допинг-тестов.

Одним из таких методов была отправка документов об открытии дела по почте, а не через интернет. Спортсмены не получали уведомление вовремя и после этого обращались в Спортивный трибунал с жалобой, их дело архивировалось из-за нарушения сроков оповещения.

В некоторых случаях антидопинговое расследование просто даже и не начиналось. Так, легкоатлет Патрик Чинеду Айк сдал положительный тест на три запрещенные субстанции. Информация об этом появилась в онлайн-системе ВАДА, но расследование не было начато, и Айк продолжил выступать на соревнованиях. При этом спортсменам могли выдаваться терапевтические исключения на незаконных основаниях.

Кроме того, вполне вероятно, что CELAD могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных пробах атлетов. Так, компания, контролирующая проведение тестов, брала пробы с помощью единого контрагента, что запрещено испанским законодательством. В ВАДА сразу же взяли эту историю под контроль, но журналисты Relevo не останавливались и подогрели общественный ажиотаж громким именем. По их данным, в CELAD отказались возбуждать дело против футболиста Серхио Рамоса, когда в 2018 году он отказался сдавать допинг-пробу.

Серхио Рамос. Фото Global Look Press

Атака на Испанию полезна ВАДА

Появление в расследовании имени экс-звезды «Реала» и сборной Испании, а сейчас защитника «Севильи» Рамоса окончательно лишило руководство ВАДА опции отмолчаться.

«ВАДА хорошо осведомлено о текущих проблемах, связанных с CELAD, и внимательно следит за его деятельностью, чтобы гарантировать его соответствие Всемирному антидопинговому кодексу, — сообщили ТАСС в пресс-службе ВАДА. — В рамках этого мы можем подтвердить, что существует ряд невыполненных действий, которые CELAD необходимо принять в срочном порядке. Невыполнение этого требования приведет к тому, что в отношении его будет инициирована процедура обеспечения соответствия».

В организации отметили, что ВАДА всегда будет контролировать, чтобы все антидопинговые организации возбуждали дела тогда, когда это необходимо в соответствии с кодексом. Также недопустимы неоправданные задержки в рассмотрении дел. О возможных санкциях пока трудно говорить, но если ВАДА будет последовательно в своих решениях, то наказания могут быть схожими с российским — запрет на проведение крупных соревнований, тотальные проверки и в конце концов нейтральный статус.

Вернее, это уже далеко не только российские проблемы. На данный момент у организации Витольда Баньки претензии в адрес ЮАР, Нигерии, Венесуэлы, Бермудских Островов, Туниса и КНДР. «Желтый светофор» горит над Анголой, Монголией, Кенией, Габоном и Филиппинами — к ситуации с допингом в этих странах у ВАДА есть серьезные вопросы, однако до санкций на государственном уровне дело еще не дошло.

Витольд Банька. Фото Global Look Press

Конкретные претензии в каждом случае индивидуальны. К примеру, Тунис с ЮАР и Бермудами впали в немилость из-за нежелания срочно менять свою законодательную систему под стандарты кодекса ВАДА. Спортсмены из КНДР, по мнению борцов за чистый спорт из Северной Америки, систематически игнорируют допинг-тесты. Нигерия, Кения и Ангола, по данным функционеров ВАДА, собрали у себя критическое число нарушителей, что и заставляет подозревать страны как минимум в игнорировании проблемы, если не в потворстве допингистам.

И все же появление в этом ряду Испании — особая история. Член Евросоюза и НАТО выглядит для ВАДА как очень желанная жертва, ведь для установления тотального контроля над спортом Всемирному антидопинговому агентству не хватает реальных рычагов давления над коммерческими лигами США, где открыто игнорируют ее требования. Как далеко в этой борьбе сможет пойти глава организации Витольд Банька и к чему это приведет, покажет только время. Но надо понимать, что чем больше жертв политики «нулевой терпимости к допингу», тем больше симпатизирующих даже самым безумным проектам вроде австралийской Олимпиады для допингистов.

Никто не оправдывает тех, кто нарушает установленные правила, обманывая своих коллег по цеху. При этом даже руководствуясь самыми благородными целями нужно не забывать про грани разумного. Ведь неужели кого-то остановит от употребления допинга Олимпиада, на которой с десяток стран под белым флагом?