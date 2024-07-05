Американка смогла оправдать допинг грязной подушкой. Девушка отдыхала на постели отца

Синхронистке Калисте Лю из сборной США простили диуретики и пустили на Олимпиаду.

Каких только невероятных историй о попытках спортсменов оправдать наличие в их пробах запрещенных веществ мы не видели. И неправильный шампунь, и заразная свинина с биодобавками, и, конечно же, интимные контакты с партнерами... Но похоже, что американка Калиста Лю решила обставить в этом необъявленном соревновании всех и сразу. 18-летняя синхронистка из сборной США в мае этого года попалась на следах диуретика в малых объемах. И смогла оправдать нарушение антидопинговых правил тем, что якобы отдыхала вместе с отцом на его кровати. Ее отец принимает глазные капли, содержащие дорзоламид — так мочегонное и попало в организм спортсменки.

Взрослая девушка регулярно лежала на постели рядом со своим отцом

Никогда такого не было, и вот опять. Еще одна американка оправдана после нарушения антидопинговых правил. 18-летняя Калиста Лю 13 мая 2024 года сдала внесоревновательную пробу крови. В лаборатории Лозанны тест показал положительный результат на запрещенные препараты — эксперты нашли во взятом биоматериале девушки следы диуретика дорзоламида в конценрации 3,6 нг/мл. По логике — отстранение на два года минимум. Однако девушка смогла доказать, что вещество попало в организм не по ее вине. Дело в том, что дорзоламид — специфическая субстанция. Она используется в медицине только в составе глазных капель. В России, к примеру, есть сразу 27 препаратов с дорзоламидом, и все они выпускаются в форме капель для роговицы. Спортсмен обязан следить за составом препаратов, которыми пользуется, однако Лю объяснила USADA, что капли принимала не сама.

Дорзоламид был прописан отцу спортсменки. Судя по медицинской книжке, он действительно использовал капли с дорзоламидом с июня 2023-го до марта 2024-го. С его слов, принимал по два раза в день лежа в кровати. В теории лекарство могло попасть на подушки и простыни. И если прислониться к постели сразу после контакта капель с бельем, следы от дорзоламида могут перейти и к другому человеку. Другое дело, что спортсменка не живет с отцом с 16 лет, а учится в спортивном интернате. Но и тут она нашла что ответить. Калиста уверяет, что регулярно навещает родителей. И по ее рассказам, во время этих визитов она ложилась на кровать отца, чтобы вспомнить детство и поговорить. Отдельно подчеркнула, что этот «ритуал» проходил после восьми вечера, длился от получаса до 90 минут.

Калиста Лю. Фото www.usaartisticswim.org

Третий случай оправдания американского спортсмена за год

Периодически Лю показывала отцу смешные видео из интернета и, реагируя на них, прижималась лицом к подушке и смеялась. Так объясняется возможный путь попадания дорзоламида в организм девушки. Любопытно, что подобное сближение дочери и отца произошло ровно в тот момент, когда отцу стали выписывать те самые глазные капли. Трудно сказать, правду говорит девушка или нет. С одной стороны, история вызывает скорее смех, чем раздражение от очередной допингистки, пытающейся избежать ответственности за свои действия. С другой, реальных доказательств у подобной теории, кроме медицинской карты родителя, быть не может. Так или иначе, эксперты USADA встали на сторону спортсменки. Она все-таки была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, получила выговор за халатность, однако обошлась без дисквалификации. «Еще один случай беспечности честного спортсмена», — сказал по этому поводу глава USADA Тревис Тайгарт.

Важно отметить тот факт, что слушания провели необычайно быстро. Строго к дедлайну по подаче заявок на Олимпиаду. Лю числится пока что как запасная, однако теперь нет формальных ограничений добавить ее в основную группу. На прошлом чемпионате мира Калиста выступала и помогла сборной США завоевать медаль, так что практически нет сомнений, что она теперь появится и в олимпийском бассейне Парижа. На Олимпиаде девушка попадает в компанию к скандально известному спринтеру Эррийону Найтону, недавно оправдавшему стероиды в крови бычьим хвостом из ресторана во Флориде, и другому американскому легкоатлету Олдричу Бэйли, которого оправдали после того, как выяснилось, что он носил бандаж спортсмена, принимавшего анаболики — Жарона Флурнуа. Если и хочется верить в чью-то невиновность, то скорее в историю Лю. Ведь единственной причиной принимать диуретики в синхронном плавании могла быть разве что сгонка веса.