«Переломный момент для спорта». Странные восторги по поводу «Закона Родченкова» в США

В первом уголовном деле о массовом применении допинга наметился прогресс, но в глобальном плане это ничего не меняет.

Американские СМИ наполнены восторженными комментариями по поводу успешного исхода дела о массовом сбыте допинга — первого случая применения скандального «Акта Родченкова», вступившего в силу 4 декабря 2020 года. Эрик Лира, врач терапевт-натуропат из техасского города Эль-Пасо, во время судебного заседания признал вину в распространении запрещенных препаратов среди участников Олимпиады в Токио. Наказание для мошенника пока не определено, но ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов. При этом непонятно, как данная посадка поможет борьбе с запрещенкой в глобальном плане, ведь единственное кардинальное изменение после принятия нового закона -дешевый пиар на этой теме со стороны чиновников.

Трусливые попытки подорвать целостность спорта

Пока нет приговора суда, уголовное дело нельзя считать завершенным. Однако министерство юстиции США и гендиректор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгар уже трубят о грандиозной победе. «Заявление Лиры о признании вины является убедительным свидетельством силы антидопингового Акта для привлечения к ответственности тех, кто обманывает чистых спортсменов. Это знаковое событие, — написал Тайгарт в соцсетях. — Без нового закона Лира, который выдавал себя за врача спортсменов, вероятно, избежал бы наказания за распространение опасных допинговых препаратов и организацию заговора с целью обмана на Олимпиаде, поскольку он не подпадал под действие каких-либо спортивных антидопинговых правил».

«Этот приговор является переломным моментом для международного спорта, — считает прокурор США Дэмиан Уильямс. — Лира поставлял запрещенные вещества, улучшающие спортивные результаты, спортсменам, которые хотели обманным путем получить конкурентное преимущество. Такие трусливые попытки подорвать целостность спорта противоречат цели Олимпийских игр: продемонстрировать спортивное мастерство в равных условиях. Попытки Лиры извратить эту цель не останутся безнаказанными».

«Дело Лиры» тянется уже полтора года. В январе 2022 года самозванный докториз Техаса был обвинен в том, что снабжал допингом элитных легкоатлетов, наклеивая на запрещенные лекарства поддельные этикетки и сбывая их под видом разрешенных препаратов. Самой известной клиенткой мошенника была нигерийская бегунья Блессинг Окагбаре, которая сдала положительный анализ на гормон роста накануне Игр-2020 и была дисквалифицирована после предварительных забегов в Токио. Предполагается, что эта звездная спортсменка знала об обмане. За это она была отстранена от выступлений на 11 лет, что с учетом ее возраста эквивалентно пожизненной дисквалификации.

Блессинг Окагбаре. Фото Global Look Press

Противоречит Конституции США

Ранее также сообщалось, что Лира работал с нигерийским спринтером Дивайном Одудуру — ему грозит шестилетнее наказание, а также с ямайской прыгуньей тройным Сабиной Аллен (она уже получила четыре года). В пресс-релизе минюста США также говорится о некоем спортсмене, выступающем за Швейцарию. Всем им техасский врач поставлял допинг, нелегально завезенный из Центральной и Южной Америки, а также расписывал схему применения препаратов. В случае возникновения неприятностей с антидопингом Эрик советовал своим клиентам валить все на «зараженное мясо». В целом — ничего необычного. Подобных дел, и даже более масштабных разоблачений, в Европе зафиксированы уже десятки. Так что нынешние восторги вызывают искреннее недоумение.

Акт, которым так гордятся американцы, назван в честь беглого российского ученого Григория Родченкова и направлен в том числе на борьбу против организованных схем сбыта запрещенных препаратов. В процессе принятия этого закона самую бурную реакцию вызывала его экстерриториальность — власти США намеревались преследовать в том числе иностранных граждан в любой точке мира, если их действия помешали честной победе американских спортсменов на международных стартах. Были опасения, что под удар могут попасть любые атлеты, обвиненные в применении запрещенки. Однако на практике массовых кампаний пока не наблюдается. За полтора года посажен всего один малоизвестный дилер, работавший с не самыми звездными спортсменами. Рынок допинга этого, наверняка, даже не заметит.

Кстати, сам Лира своей вины поначалу не признавал, а его адвокаты заявили в суде, что «Закон Родченкова» противоречит Конституции США. По их словам, список запрещенных препаратов формируется Всемирным антидопинговым агентством, что в ходе уголовных дел подрывает национальный суверенитет. Важный нюанс еще и в том, что разрекламированный Акт не распространяется на американские профессиональные лиги, что в принципе делает его местечковым. Что мешало спецслужбам США и раньше привлекать к ответственности персонажей вроде Лиры за мошенничество и оборот запрещенных веществ — большая загадка. Единственное объяснение — раньше это была текучка среди тысяч дел по наркотрафику, а сейчас — отличная возможность для пиара на модном законе.