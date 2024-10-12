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Допинг

Допинг

Сегодня, 09:45

В руководстве ВАДА появился украинский министр. Он требует тотального бана наших спортсменов

Министр спорта Украины Матвей Бедный избран в исполком ВАДА от Европы
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Логотип ВАДА и Матвей Бедный
Матвей Бедный избран в исполком ВАДА.
Фото Global Look Press
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Процесс нормализации отношений России и Всемирного антидопингового агентства сильно усложнился из-за назначения Матвея Бедного.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в ближайшие два года будет представлять Европу в исполкоме Всемирного антидопингового агентства. Это крайне странное и недружественное в отношении России решение, которое сильно усложнит процесс возвращения нашему национальному агентству. Российский антидопинг работает без международной лицензии уже почти девять лет, и ее восстановление постоянно откладывается, в том числе по политическим причинам. Большой политикой, видимо, объясняется и назначение Бедного — представителя крайне неблагополучной с точки зрения борьбы с допингом страны, к тому же явно предвзятой в геополитическом плане.

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Спорт не может быть вне политики?

В исполком ВАДА входят 16 человек, пятеро из них представляют разные континенты. Ставленника Старого Света назначает комитет министров Совета Европы (что само по себе дискриминационно по отношению к России, учитывая, что наша страна покинула эту организацию в 2022 году). Ранее эту должность занимала бывший министр спорта Франции Роксана Марасиняню, но ее полномочия подошли к концу. В качестве замены Совет Европы не нашел ничего лучшего, как выбрать украинского министра Матвея Бедного. Этот чиновник только 5 сентября избавился от приставки и.о., с которой проработал более года.

В исполкоме ВАДА 44-летний украинец будет работать с 1 января 2025 по 1 января 2027 года, и это сулит нашей стране мало хорошего, учитывая предыдущие антироссийские выпады Бедного. Ранее украинский министр призывал к бойкоту Олимпиады в Париже в случае допуска туда наших спортсменов в любом статусе, говорил, что мягкая позиция Паралимпийского комитета в отношении представителей России и Белоруссии «простимулирована». Кроме того, сейчас Бедный возглавил кампанию против участия россиян в зимних Играх-2026. «Спорт не может быть вне политики, — говорил он в интервью РБК-Украина. — И мы будем продолжать давить на международные спортивные организации».

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Конечно, один член исполкома ВАДА ничего не решает, а в этой структуре есть и представители более лояльных к России стран. Однако наличие в руководящем органе международной организации такого персонажа гарантирует соответствующий накал дискуссии. Учитывая, что между нашей страной и всемирными борцами за чистый спорт много противоречий и очень тяжелая история взаимоотношений, перспективы нормализации в обозримом будущем становятся еще более туманными. Есть мнение, что Бедный вообще назначен назло России, а его кандидатура пролоббирована главой ВАДА поляком Витольдом Банькой после скандального разговора с русскими пранкерами.

В руководящие органы ВАДА в свое время входил знаменитый российский хоккеист Вячеслав Фетисов. В 2005-м в бытность руководителем Госкомспорта РФ он был избран в Совет учредителей организации (это более статусная структура по отношению к исполкому). В 2006-м Фетисов даже претендовал на то, чтобы возглавить ВАДА, но был отлучен от выборов из-за интриг Совета Европы. В 2013-м в Совет учредителей избрали тогдашнего министра спорта Павла Колобкова, но это не предотвратило скандала 2015 года, в результате которого отношения между Всемирным агентством и агентством России перешли в состояние перманентного конфликта.

Фото Global Look Press

Свидетель скандала

«Для меня это большая честь и возможность усилить голос Украины и объединенной Европы в антидопинговом сообществе, — прокомментировал Бедный свое назначение в исполком ВАДА. — Я верю, что вместе мы сможем построить более сильную глобальную антидопинговую систему, где атлеты будут иметь все необходимые инструменты, поддержку и защиту. Это важный шаг вперед в области спортивной дипломатии. Спасибо всем международным партнерам за поддержку украинской воли к победе».

Как украинский чиновник Бедный не имеет права быть лояльным по отношению к России, однако русской темой странности нового назначения не ограничиваются. Ведь избранник Совета Европы работает в структуре министерства молодежи и спорта Украины с 2016 года, а значит, несет косвенную ответственность за один из крупнейших в истории борьбы с допингом скандалов, разгоревшийся в 2019 году и обернувшийся масштабным расследованием ВАДА под названием «Операция Геркулес». В ходе этого разбирательства были выявлены масштабные нарушение антидопинговых правил на протяжении семи лет, а директор украинского национального агентства Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

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В рамках «Операции Геркулес» было доказано существование на Украине схемы, которая помогала спортсменам избегать обнаружения допинга (в частности, благодаря предварительному уведомлению о тестировании). Кроме того, выявлено несколько случаев, когда неблагоприятный результат анализа на запрещенку не приводил к расследованию, а ВАДА не получало информацию об этом инциденте. Cамое удивительное, что все эти художества не были признаны системным нарушением с участием государства и ни о каком лишении флага речи не шло. Изначально планировалось оштрафовать Украину на 100 тысяч долларов, но после начала СВО эту тему просто замяли.

Как бы то ни было, украинцев и раньше было сложно считать европейскими лидерами по борьбе со допингом (по объемам тестирования и по количеству наказанных), а в нынешней ситуации говорить об этом просто глупо. Сам Бедный является бывшим бодибилдером — представителем одного из самых задопингованных видов спорта. Персональных скандалов с запрещенкой он избежал, хотя в целом разборок вокруг его имени хватает. Например, тесть министра — владелец машиностроительного концерна NICMAS Григорий Дашутин, который в прошлом году был арестован украинскими властями якобы за связи с Россией.

ВАДА

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