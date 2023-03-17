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Допинг

Сегодня, 14:00

Спортсмены в США боятся заниматься сексом из-за допинга. Что с ними не так?

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Вирджиния Фукс.
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Поцелуи, объятия и даже чужие полотенца — тоже возможный источник заражения.

На этой неделе опубликованы результаты опроса американских спортсменов, из которого мы узнали шокирующую новость — почти треть респондентов опасаются заниматься сексом из-за возможного попадания допинга в организм через «обмен жидкостями» с партнером. В принципе, это не главный повод для тревоги по теме «случайного заражения запрещенкой». На первом месте (что очень логично) — пищевые добавки (88% опрошенных), далее — некачественные медицинские препараты (73%), мясо со стероидами (42%) и окружающая среда (34%). Секс (32%) — только на пятом месте в рейтинге тревог. Тем не менее, учитывая все прочие сложности вокруг этой важной составляющей жизни взрослого человека, треть обеспокоенных — это очень много, так что проблема налицо.

Еще лет пять назад рассказы о «заражении допингом» во время секса воспринимались как анекдот и явно свидетельствовали о желании спортсмена «отмазаться» от наказания за счет разных небылиц. Однако на данный момент мы имеем не менее пяти публично озвученных случаев оправдания спортсменов (в основном женщин) из-за допинга у сексуального партнера. Кроме того, есть истории с оправданием из-за «заражения» в результате поцелуев, совместного использования посуды и полотенец. На очереди, видимо, тактильный контакт — научные исследования о возможности подобных исходов уже опубликованы. Как жить и продолжать карьеру атлету в подобной ситуации?

Почему нельзя воспользоваться презервативом?

Для начала надо отметить, что скандальный опрос спортсменов проводился Американским антидопинговым агентством (USADA) совместно с Университетом Северной Каролины. Опрошены 994 спортсмена из 76 видов спорта, но, скорее всего, речь об атлетах-студентах — как правило, молодых людях без семьи и постоянного партнера. В этой связи не совсем понятно — в чем проблема? Ведь если оставить в стороне истории о поцелуях и «тактильных контактах», то предотвратить обмен «заразными жидкостями» во время секса достаточно легко. Для этого и придуманы презервативы. Несмотря на это, психологическое здоровье атлетов продолжает подвергаться испытаниям. Не в последнюю очередь из-за того, что рассказы о допинге через секс один другого невероятнее.

Лоуренс Венсан-Лапуант.
Фото Global Look Press

Начало тренду в 2019 году положила звезда канадской гребли на каноэ Лоуренс Венсан-Лапуант. Эта женщина сдала положительную пробу на лигандрол, а потом доказала, что допинг попал в ее организм не из-за желания улучшить спортивные результаты, а в результате «обильного обмена биологическими жидкостями с бывшим бойфрендом». Половой партнер спортсменки, который занимался американским футболом, заявил, что употребил содержащее лигандрол лекарство накануне взятия пробы у каноистки.

Риккардо Мораскини с&nbsp;подругой. «Невеста порезала палец, а потом у нас была близость». Новое оправдание в допинговом скандале

Похожий кошмар приключился с капитаном женской сборной США по боксу Вирджинией Фукс. В ее пробе в начале 2020 года были обнаружены летрозол и генный допинг GW1516. Однако в ходе расследования Антидопинговое агентство США установило, что сексуальный партнер Фукс принимал эти препараты в терапевтических целях и «заразил» ими свою подругу половым путем. Сама пострадавшая не знала, что ее бойфренд сидит на лекарствах (летрозол, кстати, назначается в основном женщинам), и поэтому не принимала никаких мер для защиты.

Ну и самым ярким стал рассказ украинской теннисистки Даяны Ястремской, которая попалась на местеролоне, но добилась оправдания, представив судьям своего бойфренда. Тот заявил, что перед тем как дважды вступить со спортсменкой в «физический контакт», принял некие мужские лекарства. При этом девушка не знала, что ее сексуальный партнер «сидит на фарме». Так что в итоге она была признана невиновной.

Даяна Ястремская.
Фото Global Look Press

Поможет ли скафандр?

Коллекцию прекрасных историй про допинг и секс можно продолжить сагой итальянского баскетболиста Риккардо Мораскини, который в 2021 году был пойман на клостеболе и получил год дисквалификации. Но виновным спортсмен себя не считает — он уверен, что вещество попало в его организм в результате секса. Он рассказал, что его невеста порезала палец во время приготовления еды. Чтобы вылечить рану, она использовала заживляющий спрей «Трофодермин», который содержит клостебол. А затем вещество оказалось в организме Риккардо после ночи любви.

Жертвой любви объявил себя даже американский бегун Гил Робертс. В 2017 году он поведал историю попадания в свой организм пробенецида. По словам спортсмена, его девушка путешествовала по Индии и там сильно простудилась. Нормальных врачей поблизости не было, и местный колдун дал путешественнице народное зелье от простуды (как выяснилось потом, это было производное от препарата Moxylong). Больной полегчало, и она продолжила пить колдовское лекарство и после возвращения в США. И вот однажды девушка приняла препарат и начала страстно целоваться с Гилом. Крошки лекарства якобы попали с ее губ в организм спортсмена, что впоследствии привело к положительному тесту на допинг.

Марк Отиено, Гил Робертс, Наталья Антюх. Кенийцы, американцы и другие. Кто провинился с допингом в 2022 году

Идею о «зараженном поцелуе» адвокаты Шона явно почерпнули из дела французского теннисиста Ришара Гаске, который еще в 2009 году оправдывал свой положительный тест на кокаин на турнире во Флориде лобызаниями в ночном клубе с «заразной» девушкой по имени Памела. Канадский прыгун с шестом Шон Барбер, попавшийся на кокаине, также заявил, что накануне сдачи теста посетил проститутку-наркоманку, которую нашел на сайте знакомств. Да чего уж говорить о поцелуях, если бразильский пловец Габриэль Да Силва Сантос доказал, что он «заразился» в тот момент, когда после душа вытерся полотенцем, которое использовал другой член его семьи, лечившийся запрещенным в спорте лекарством.

Похожих историй в большом спорте — тьма. И вывод может быть такой: лазейка с рассказом о «заразном партнере» иногда работает. Если этот человек не спортсмен, то доказать прием им запрещенных в спорте лекарств достаточно легко. Другой разговор — повод ли это бояться жить интимной жизнью во время спортивной карьеры? Незащищенный секс с малознакомым человеком в принципе грозит таким букетом проблем, что на их фоне положительный тест на допинг — мелочь. Ну и антидопинговым органам тоже пора что-либо предпринять по поводу историй со «случайным заражением». Потому как подобных историй уже слишком много, и за тактильным контактом наверняка последует воздушно-капельный, и тогда спортсменов на все время, пока они не выступают и не тренируются, точно придется помещать в скафандр.

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