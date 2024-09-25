Непримиримые борцы с допингом проигрывают на своей территории. Новые скандалы в Норвегии, Канаде и Австралии

На запрещенных препаратах поймали велосипедиста, керлингистку и даже автогонщика.

Понятно, что во всех странах так или иначе борются с допингом, но в Норвегии, Канаде и Австралии делают это особенно рьяно. Казалось бы, допинговую заразу в этих странах давно должны были выжечь каленым железом, но, как ни парадоксально, скандалов меньше не становится. В течение последнего времени стало известно о допинговых скандалах с участием призера чемпионата Норвегии по велоспорту Ивера Кноттена, австралийского автогонщика Джозефа Моусона и двукратного призера чемпионатов мира по керлингу из Канады Бриан Харрис.

У норвежского велосипедиста нашли гормон роста

Самая свежая история связана с Кноттеном. Конечно, 25-летнего Ивера нельзя назвать звездой первой величины, но по меркам норвежского велоспорта это довольно значимая фигура. По юниорам Кноттен считался большим талантом — выигрывал в 17 лет чемпионат Норвегии в гонке с раздельным стартом, а на юниорском чемпионате Европы в этой дисциплине завоевал бронзу, заодно став шестым на чемпионате мира среди юниоров. В 2019-м Иверу чуть-чуть не хватило до медали чемпионата Европы в разделке уже среди андеров (не старше 23 лет), где он занял четвертое место. Кроме того, молодой велопрофи тогда же завоевал серебро в гонке с раздельным стартом на чемпионате Норвегии среди взрослых, а в 2023-м повторил это достижение. На чемпионате мира-2023 он в данной дисциплине занял 27-е место.

В начале 2024-го гонщик внезапно пропал с радаров. На днях выяснились причины такого исчезновения из мира велоспорта — все из-за взятого в декабре 2023-го во время чемпионата Норвегии по велотреку допинг-теста, о чем сообщил TV2.

Любопытно, что результат теста первоначально был отрицательным. Но затем этот же образец был протестирован еще раз при случайном дополнительном контроле и тогда дал положительный результат. «Мы все еще работаем над тем, чтобы попытаться выяснить, в чем причина и откуда она исходит. Мы запускаем и тестируем добавки, и тестируем все, и пытаемся понять, что могло произойти. Но мы еще не знаем», — сказал Кноттен VG.

Как выяснилось, у него нашли ибутаморен. По данным Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), ибутаморен является «фактором рилизинга гормона роста», которым можно злоупотреблять для достижения «меньшего количества жира в организме, увеличения мышечной массы и увеличения силы и выносливости». В федерации велоспорта Норвегии отреагировали на допинг у Кноттена довольно странно. «Мы должны защищать его и проявлять заботу, в то же время ясно давая понять, что мы дистанцируемся от допинга», — цитирует VG главу велофедерации Хайди Стенбок-Хаакестад.

Бриан Харрис. Фото Global Look Press

Канадская керлингистка надеется доказать в CAS «телесный контакт»

В свою очередь, о положительном тесте канадки Харрис стало известно еще прошлой зимой. 24 января внесоревновательный допинг-тест Харрис дал положительный результат на лигандрол — препарат с анаболическим эффектом, особо любимый бодибилдерами. Результаты стали известны 15 февраля. Сама Бриан решила доказать свою невиновность в Спортивном арбитражном суде. Она уверяет, что вещество попало в ее организм при телесном контакте. Окончательный вердикт CAS, вероятно, станет известен в октябре. Если версию о телесном контакте сочтут недостоверной, Харрис может грозить дисквалификация на срок до четырех лет.

«Насколько можно судить на данный момент, госпожа Харрис неосознанно подверглась воздействию запрещенного вещества через телесный контакт. В сложившихся обстоятельствах госпожа Харрис стремится очистить свое имя и будет стремиться ускорить любой процесс или механизм, способствующий такому оправданию», — цитирует Winnipeg.ctvnews.ca адвоката спортсменки Аманду Фаулер.

Тем временем австралийского пилота Джоуи Моусона дисквалифицировали на три года до 13 мая 2026-го за применение мельдония. Отстранили пилота, который в юности обыгрывал на трассах Мика Шумахера, из-за положительного теста на мельдоний в мае 2023-го. Как рассказывал сам Моусон, препарат для улучшения физической формы ему порекомендовала девушка, с которой он тогда встречался. При этом гонщик начал принимать мельдоний для увеличения беговых показателей, поскольку увлекается марафонами, а вовсе не ради автоспорта. Что ж, теперь ему запрещено участвовать в любых видах спорта, где принят кодекс ВАДА.