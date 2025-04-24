50 тысяч евро через Южную Африку. Самый странный платеж от России в истории ВАДА

Бюджет международного агентства трещит по швам.

Документы, оказавшиеся в распоряжении «СЭ», указывают, что деньги, которые российская сторона выплачивала ВАДА в результате решения CAS по делу 2020/O/6689, позволили увеличить бюджет всемирного агентства на судебные иски и два года финансировать работу по созданию нового антидопингового Кодекса.

О чем, собственно, речь?

Почти через год после выхода фильмов Хайо Зеппельта, рассказывающих о допинге в России, в ноябре 2015 года, ВАДА на основании рекомендаций комиссии Ричарда Паунда приняло решение о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим Кодексу. Затем последовали две части доклада Ричарда Макларена. В июле 2016 года ВАДА потребовало, чтобы Россия была отстранена от Олимпиады в Рио. МОК это требование не выполнил и ввел систему допуска на основании того, был ли спортсмен замешан в каких-либо допинговых нарушениях. Система дала сбой, когда Юлия Ефимова в CAS опротестовала свой недопуск и тем самым открыла двери на Олимпиаду многим другим «забракованным» МОК россиянам.

Статус несоответствия с РУСАДА тем не менее не сняли, и это лишило страну возможности выступать под флагом на следующих Олимпиадах — в Пхенчхане, Токио и Пекине. В сентябре 2018 года ВАДА решило частично восстановить РУСАДА, но с дополнительными условиями. Когда эти условия не были выполнены, 9 декабря 2019 года несоответствие вернули. РУСАДА не согласилось с этим решением и потребовало передать дело в CAS, что было сделано 9 января 2020 года. Открыли дело CAS 2020/O/6689, решение по которому подготовили 17 декабря 2020-го. Иск РУСАДА частично удовлетворили, ограничив период несоответствия двумя годами с даты решения, то есть до 16 декабря 2022-го.

Согласно решению, РУСАДА должно было оплатить:

1. Штраф в размере 100 000 долларов США.

2. Судебные издержки в размере 400 000 швейцарских франков.

3. Расходы ВАДА на расследование по базе данных Московской лаборатории (LIMS) в размере 1 270 000 долларов США.

4. Расходы и издержки, которые ВАДА понесет с даты вынесения решения до даты восстановления РУСАДА на мониторинг соблюдения этих самых условий восстановления. Эта сумма четко не прописана, так как тогда, в декабре 2020 года, речь шла о еще будущих расходах.

Фото Global Look Press

Куда пошли деньги?

Здесь еще интереснее. Бюджет ВАДА прозрачен, он публикуется ежегодно, вся отчетность видна, но там не указано, какие поступления куда тратились. Однако из документов, находящихся в распоряжении «СЭ», становится понятно, что платежи РУСАДА по делу пошли на увеличение бюджета ВАДА на судебные расходы с двух миллионов долларов до двух с половиной. Еще 2,3 миллиона долларов выделено агентством на разработку нового антидопингового Кодекса, который вступит в силу в 2027 году. В 2024 году потратили 1,1 миллиона, на 2025-й заложили еще 1,2 миллиона. Большая часть этих средств — деньги, которые заплатило РУСАДА.

50 000 из ЮАР

ВАДА, можно сказать, повезло. Решение CAS было подготовлено в декабре 2020-го, РУСАДА успело заплатить, во всяком случае по первым трем пунктам из приведенных выше. И эти средства сильно помогли ВАДА свести дебет с кредитом. Затем наступил 2022-й. Из-за санкций платежи стали невозможны, точнее — крайне затруднены. Но деньги от России (а наша страна должна оплачивать ежегодный взнос) международное агентство очень хочет. Тут уместно привести цитату Дао Чанга, финансового директора ВАДА от декабря 2024-го:

«Если ВАДА в ближайшие годы не будет получать финансирование от России и США, организация не сможет функционировать так, как она функционирует сейчас, и потребуется провести серьезные структурные изменения».

По состоянию на 3 декабря 2024-го Россия не платила свой ежегодный взнос уже два года. За одним небольшим и очень странным исключением — в конце июня 2024 года ВАДА получило 50 тысяч евро от России через банковский счет в Кейптауне, что стало частичной оплатой взноса за 2023 год (его полный размер составляет 1 267 000 долларов США).

Про эти 50 тысяч ранее не сообщалось ни разу, что, в общем, понятно — странная сумма, ничтожная по сравнению с общим объемом платежа. Не говорили про нее и российские чиновники, словно платежа не было. Скорее всего, речь о пробном транше — попытке проверить, пропустят ли платеж на фоне антироссийских финансовых санкций. Ну а переводить ВАДА один евро было как-то несерьезно. Видимо, выбрали сумму, которая не слишком большая, чтобы вызвать дополнительные проверки.

Позже, 19 декабря 2024 года, министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что страна погасила долг перед ВАДА за 2023-й в полном объеме. Видимо, все через тот же банк в ЮАР. Учитывая сумму — на счет ВАДА эти деньги если и попали, то уже в 2025-м.

Фото Global Look Press

Бюджет трещит

Из цитаты Дао Чанга, приведенной выше, становится понятно, что ВАДА почти полностью зависит от взносов стран, особенно крупных, таких как Россия и США. И если Россия свой долг за 2023 год перевела, то США и не думают это делать, а денежные объемы там значительно больше — 3,8 миллиона долларов. В должниках еще в декабре 2024-го ходили Белоруссия, Испания, Греция, Кувейт, Ливан и, видимо, половина Африки, которая как континент закрыла общий взнос только на 49,1% от требуемой суммы.

В общей сложности на декабрь 2024-го ВАДА недоплатили 6,4 миллиона долларов, то есть 11,1% от годового бюджета агентства, который на 2025-й составил 57,5 миллиона.

Неудивительно, что, столкнувшись с таким дефицитом бюджета, агентство начало искать внешние, частные источники финансирования. Именно под их успешный поиск и заложен бюджет, который запланирован даже без учета взноса России. Однако разговоры о частном секторе выглядят совершенно фантастическими — бизнес деньги вкладывает, а не тратит. Заработать на ВАДА не получится даже опосредованно, через какие-то имиджевые подвижки для того или иного бренда. Антидопинг — вещь убыточная для всех, кроме самих антидопинговых структур. Поэтому и созданы все эти последствия для стран, которые отказываются платить, — лишение флага, гимна и так далее. Удавка прочная, просто так ее не снять.

В 2025 год ВАДА входит с дырой в бюджете, который сформирован с учетом отказа от взносов со стороны США и отсутствующего платежа России за 2024-й. Уже этого достаточно, чтобы затормозить некоторые программы агентства, финансирование научной деятельности и так далее. Заткнуть дыру мог бы, конечно, Китай, но это спровоцирует эскалацию конфликта со Штатами, которые после скандала с триметазидином у китайских пловцов и так считают, что КНР сделала из ВАДА свою марионетку. Последствия кризиса в случае лишения антидопингового агентства США статуса соответствия Кодексу ВАДА предугадать пока сложно — мировой спорт без Штатов и спонсорства американских брендов в принципе не выживет, даже МОК, не говоря о более мелких организациях.

А с России уже почти ничего не получить, кроме выполнения четвертого пункта из списка, опубликованного выше, — оплаты расходов на расследования по базе Московской лаборатории. Но это очень скромные деньги, ими бюджет не залатаешь. Будет ли 2025-й последним годом существующей системы антидопинга? Нет, не будет. Но вот до 2028-го она может уже не дотянуть.