50 тысяч евро через Южную Африку. Самый странный платеж от России в истории ВАДА

Допинг
Сегодня, 15:00
Документы, оказавшиеся в распоряжении «СЭ», указывают, что деньги, которые российская сторона выплачивала ВАДА в результате решения CAS по делу 2020/O/6689, позволили увеличить бюджет всемирного агентства на судебные иски и два года финансировать работу по созданию нового антидопингового Кодекса.
Почти через год после выхода фильмов Хайо Зеппельта, рассказывающих о допинге в России, в ноябре 2015 года, ВАДА на основании рекомендаций комиссии Ричарда Паунда приняло решение о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим Кодексу. Затем последовали две части доклада Ричарда Макларена. В июле 2016 года ВАДА потребовало, чтобы Россия была отстранена от Олимпиады в Рио. МОК это требование не выполнил и ввел систему допуска на основании того, был ли спортсмен замешан в каких-либо допинговых нарушениях. Система дала сбой, когда Юлия Ефимова в CAS опротестовала свой недопуск и тем самым открыла двери на Олимпиаду многим другим «забракованным» МОК россиянам.
Статус несоответствия с РУСАДА тем не менее не сняли, и это лишило страну возможности выступать под флагом на следующих Олимпиадах — в Пхенчхане, Токио и Пекине. В сентябре 2018 года ВАДА решило частично восстановить РУСАДА, но с дополнительными условиями. Когда эти условия не были выполнены, 9 декабря 2019 года несоответствие вернули. РУСАДА не согласилось с этим решением и потребовало передать дело в CAS, что было сделано 9 января 2020 года. Открыли дело CAS 2020/O/6689, решение по которому подготовили 17 декабря 2020-го. Иск РУСАДА частично удовлетворили, ограничив период несоответствия двумя годами с даты решения, то есть до 16 декабря 2022-го.
Согласно решению, РУСАДА должно было оплатить:
1. Штраф в размере 100 000 долларов США.
2. Судебные издержки в размере 400 000 швейцарских франков.
3. Расходы ВАДА на расследование по базе данных Московской лаборатории (LIMS) в размере 1 270 000 долларов США.
4. Расходы и издержки, которые ВАДА понесет с даты вынесения решения до даты восстановления РУСАДА на мониторинг соблюдения этих самых условий восстановления. Эта сумма четко не прописана, так как тогда, в декабре 2020 года, речь шла о еще будущих расходах.
Здесь еще интереснее. Бюджет ВАДА прозрачен, он публикуется ежегодно, вся отчетность видна, но там не указано, какие поступления куда тратились. Однако из документов, находящихся в распоряжении «СЭ», становится понятно, что платежи РУСАДА по делу пошли на увеличение бюджета ВАДА на судебные расходы с двух миллионов долларов до двух с половиной. Еще 2,3 миллиона долларов выделено агентством на разработку нового антидопингового Кодекса, который вступит в силу в 2027 году. В 2024 году потратили 1,1 миллиона, на 2025-й заложили еще 1,2 миллиона. Большая часть этих средств — деньги, которые заплатило РУСАДА.
ВАДА, можно сказать, повезло. Решение CAS было подготовлено в декабре 2020-го, РУСАДА успело заплатить, во всяком случае по первым трем пунктам из приведенных выше. И эти средства сильно помогли ВАДА свести дебет с кредитом. Затем наступил 2022-й. Из-за санкций платежи стали невозможны, точнее — крайне затруднены. Но деньги от России (а наша страна должна оплачивать ежегодный взнос) международное агентство очень хочет. Тут уместно привести цитату Дао Чанга, финансового директора ВАДА от декабря 2024-го:
«Если ВАДА в ближайшие годы не будет получать финансирование от России и США, организация не сможет функционировать так, как она функционирует сейчас, и потребуется провести серьезные структурные изменения».
По состоянию на 3 декабря 2024-го Россия не платила свой ежегодный взнос уже два года. За одним небольшим и очень странным исключением — в конце июня 2024 года ВАДА получило 50 тысяч евро от России через банковский счет в Кейптауне, что стало частичной оплатой взноса за 2023 год (его полный размер составляет 1 267 000 долларов США).
Про эти 50 тысяч ранее не сообщалось ни разу, что, в общем, понятно — странная сумма, ничтожная по сравнению с общим объемом платежа. Не говорили про нее и российские чиновники, словно платежа не было. Скорее всего, речь о пробном транше — попытке проверить, пропустят ли платеж на фоне антироссийских финансовых санкций. Ну а переводить ВАДА один евро было как-то несерьезно. Видимо, выбрали сумму, которая не слишком большая, чтобы вызвать дополнительные проверки.
Позже, 19 декабря 2024 года, министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что страна погасила долг перед ВАДА за 2023-й в полном объеме. Видимо, все через тот же банк в ЮАР. Учитывая сумму — на счет ВАДА эти деньги если и попали, то уже в 2025-м.
Из цитаты Дао Чанга, приведенной выше, становится понятно, что ВАДА почти полностью зависит от взносов стран, особенно крупных, таких как Россия и США. И если Россия свой долг за 2023 год перевела, то США и не думают это делать, а денежные объемы там значительно больше — 3,8 миллиона долларов. В должниках еще в декабре 2024-го ходили Белоруссия, Испания, Греция, Кувейт, Ливан и, видимо, половина Африки, которая как континент закрыла общий взнос только на 49,1% от требуемой суммы.
В общей сложности на декабрь 2024-го ВАДА недоплатили 6,4 миллиона долларов, то есть 11,1% от годового бюджета агентства, который на 2025-й составил 57,5 миллиона.
Неудивительно, что, столкнувшись с таким дефицитом бюджета, агентство начало искать внешние, частные источники финансирования. Именно под их успешный поиск и заложен бюджет, который запланирован даже без учета взноса России. Однако разговоры о частном секторе выглядят совершенно фантастическими — бизнес деньги вкладывает, а не тратит. Заработать на ВАДА не получится даже опосредованно, через какие-то имиджевые подвижки для того или иного бренда. Антидопинг — вещь убыточная для всех, кроме самих антидопинговых структур. Поэтому и созданы все эти последствия для стран, которые отказываются платить, — лишение флага, гимна и так далее. Удавка прочная, просто так ее не снять.
В 2025 год ВАДА входит с дырой в бюджете, который сформирован с учетом отказа от взносов со стороны США и отсутствующего платежа России за 2024-й. Уже этого достаточно, чтобы затормозить некоторые программы агентства, финансирование научной деятельности и так далее. Заткнуть дыру мог бы, конечно, Китай, но это спровоцирует эскалацию конфликта со Штатами, которые после скандала с триметазидином у китайских пловцов и так считают, что КНР сделала из ВАДА свою марионетку. Последствия кризиса в случае лишения антидопингового агентства США статуса соответствия Кодексу ВАДА предугадать пока сложно — мировой спорт без Штатов и спонсорства американских брендов в принципе не выживет, даже МОК, не говоря о более мелких организациях.
А с России уже почти ничего не получить, кроме выполнения четвертого пункта из списка, опубликованного выше, — оплаты расходов на расследования по базе Московской лаборатории. Но это очень скромные деньги, ими бюджет не залатаешь. Будет ли 2025-й последним годом существующей системы антидопинга? Нет, не будет. Но вот до 2028-го она может уже не дотянуть.