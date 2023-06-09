Отстраненных спортсменов из России обвиняют в отсутствии соревновательных допинг-тестов. Бредовая ситуация

Возвращение россиян в мировой спорт вызвало истерические вопросы о допинге, особенно недовольны в Германии.

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования понравились далеко не всем. В Германии частичное возвращение атлетов из России на зарубежные турниры вызвало массовое недоверие — с точки зрения допинга. Немецкие спортсмены критически относятся к данной ситуации и задаются вопросом: россияне хорошо проверены и чисты для участия в соревнованиях?

Реальная угроза

Немецкая саблистка, член президиума спортсменов Германии, член наблюдательного совета Национального антидопингового агентства Леа Крюгер выступила против возвращения российских спортсменов на международные турниры. Ее реплика сурова, как удар саблей, — так отмечают СМИ Германии. А аргументация достаточно ожидаемая — это допинговая история России.

«Возвращение России в мировой спорт поставит под угрозу равные возможности и честность соревнований. С момента раскрытия допинговой схемы в России у меня появилось ощущение, что меня систематически обманывают, поэтому вопрос допинг-контроля должен сейчас быть в центре внимания. Особенно потому, что российское антидопинговое агентство РУСАДА до сих пор считается ненадежным и отстранено от работы после российского государственного допингового скандала. Это означает: нельзя исключать манипуляции», — приводит слова Крюгер Sportschau.

Тем самым немецкая спортсменка буквально повторила недавнюю реплику президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Витольд Банька заявил, что по-прежнему не считает российскую антидопинговую систему независимой.

«РУСАДА не соответствует кодексу, это связано с решением CAS 2020 года. Таким образом, РУСАДА не получит статус соответствия, пока не выполнит все условия. И пока мы не сможем это подтвердить. Мы продолжим следить за процессом. Должен сказать, что наша вера в независимость российской антидопинговой системы остается очень низкой», — заявил Банька на генеральной ассамблее Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF).

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Черный ящик

Исходя из этого, представитель Ассоциации спортсменов Германии (Athleten Deutschland) Максимилиан Кляйн считает, что в России в нынешних условиях просто не может функционировать антидопинговая система.

«Россия классифицируется экспертами как «черный ящик». Нам трудно представить, как с этой точки зрения там может функционировать единая антидопинговая система. Организованная государством допинговая система и слабое отношение мирового спорта к скандалу вызвали один из самых серьезных кризисов доверия к борьбе с допингом и честности мирового спорта не только среди спортсменов. Россия систематически обманывала спортсменов. По нашим оценкам, эта потеря доверия сохраняется и по сей день», — заявил Кляйн.

Еще в апреле 2023 года представитель Athleten Deutschland заявил, что немецкие спортсмены выступили против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Кляйн тогда говорил, что рекомендации МОК по возвращению атлетов из России и Белоруссии ошибочны. А единственным возможным вариантом в данный момент является только коллективное исключение.

Основанная в 2017 году Ассоциация атлетов Германии выступает как рупор. Среди ее целей — изменения в немецкой и международной системах, а также защита, перспективы и равноправие спортсменов в принятии решений. Таким образом, организация трактует позицию большинства немецких атлетов.

Фото Евгения Дзичковский, архив «СЭ»

Иллюзия чистого спорта

На данный момент еще не все мировые организации вынесли свои вердикты по российскому вопросу после мартовских рекомендаций МОК. Среди таких ассоциаций, к примеру, Международная федерация водных видов спорта, которая примет решение в ходе конгресса накануне чемпионата мира по водным видам спорта в Японии в середине июля. Позиция немецкой ассоциации плавания (DSV) категорична — проблема допинга является веской причиной полагать, что возвращение России на мировую арену неуместно.

«Учитывая, что важные тренировочные проверки в России, в частности, не проводились в достаточном количестве без предварительного уведомления, естественно, возник бы вопрос о равных возможностях в случае повторного допуска в Россию», — сказал спортивный директор DSV Кристиан Хансманн.

Международная федерация дзюдо (IJF) уже допустила до турниров спортсменов из России и Белоруссии. И немецким спортсменам предстоит встретиться с ними на турнирах. И это не внушает им доверия, заявил немецкий дзюдоист Игорь Вандтке. «Я знаю, что в моем виде спорта некоторые спортсмены употребляют допинг. Вернутся ли к этому делу и жители России? Иллюзия полностью честного и чистого спорта — это иллюзия», — заявил Вандтке.

Нюанс в том, что большая часть формальных претензий немцев связана с недостаточным количеством у россиян соревновательных допинг-тестов (с внесоревновательными все более-менее, несмотря на отсутствие признания у РУСАДА, которое правдами и неправдами продлевается с 2015 года). Однако каким образом должны были сдавать соревновательные пробы наши атлеты, если они больше года отстранены от стартов? Получается замкнутый круг: нет соревнований — нет тестов, нет тестов — нет доверия, нет восстановления нашего национального агентства из-за бесконечных претензий ВАДА — нет формального повода назвать наш спорт «чистым».

И это все при том, что большая часть беспокойства тех же немцев не подкреплена никакими фактами, а основана на принципе верю — не верю. Увы, такова реальность сегодняшнего спорта, где намешано слишком много политики, пиара и стереотипы оказываются более значимыми, чем принципы фейр-плей и взаимного уважения.