Польский теннисист попался на допинге после приема изотоника. Спортсмен признал свою вину

Камила Майхжака дисквалифицировали на 13 месяцев, хотя ему грозило четыре года.

Польский теннисист Камил Майхжак попался на допинге из-за приема достаточно распространенного спортивного питания, которое так нравится сербу Новаку Джоковичу. Речь идет об изотонике, который помогает спортсменам восполнять водно-минеральный баланс организма в период больших физических нагрузок.

Изначально поляку грозило до четырех лет дисквалификации. В трех его допинг-пробах было обнаружено сразу несколько запрещенных веществ из списка ВАДА. Однако Майхжак признал свою вину и сумел доказать, что не принимал допинг сознательно. Поэтому срок его отстранения составит всего 13 месяцев.

Допинг

В октябре и ноябре 2022 года в пробах польского теннисиста были обнаружены запрещенное вещество SARM S-22 (относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов) и метаболит лигандрола (LGD-4033). Данные препараты используются для повышения выносливости, увеличения мышечной массы и уменьшения подкожного жира.

Также в анализах Майхжака оказались агонисты дельта-рецепторов, активируемых пролифераторами (PPAR?). После такого богатого набора фармы в нескольких допинг-пробах, одна из которых была взята в рамках внесоревновательной проверки, спортсмен был временно отстранен от участия в соревнованиях.

Ему грозило до четырех лет дисквалификации. Однако сам теннисист был убежден в своей невиновности и заявил, что сознательно не принимал никаких запрещенных веществ и испытал огромный шок, когда узнал о положительных результатах теста.

Тем не менее ситуация была достаточно серьезной. А глава Польского антидопингового агентства (POLADA) Михал Рынковски не исключал, что срок отстранения мог оказаться еще больше, чем четыре года.

Фото Global Look Press

Изотоник

В конечном итоге спортсмену удалось доказать, что запрещенные вещества в его организме оказались случайно. 27-летний теннисист попросил POLADA проанализировать пробу B, но вскрытие лишь подтвердило результаты образца A.

Дело было передано в Международное теннисное агентство честной игры (ITIA). В ходе дальнейшего расследования было установлено, что набор запрещенных веществ попал в организм Майхжака после приема спортивного питания — изотоника. Спортсмен предоставил в качестве доказательства образцы для изучения.

Изотоник в последнее время стал достаточно распространен среди спортсменов. Данное спортивное питание бывает в виде напитка или порошка. Ингаляции изотоника были назначены физиотерапевтом сербской звезде Новаку Джоковичу, который является сторонником альтернативной медицины. В июле 2022 года болельщики обратили внимание на то, что спортсмен что-то вдыхает из своей бутылки во время Уимблдонского турнира.

А издание The Telegraph даже сделало запрос организаторам турнира, и те пояснили, что речь идет именно об изотоническом порошке, который Джокович использует по рекомендации своего физиотерапевта.

Фото Global Look Press

Наказание

При этом спортсмены при приеме данных пищевых добавок не застрахованы от «незарегистрированных примесей», которые в теории могут входить в состав изотоника. И если в случае Джоковича все хорошо и он успешно сдает все допинг-тесты, то Майхжаку повезло меньше.

В ходе расследования ITIA признало, что поляк не употреблял сознательно или намеренно запрещенные вещества, и назначило ему дисквалификацию сроком на 13 месяцев. К тому же было установлено, что допинг был обнаружен в чрезвычайно низкой концентрации.

С учетом временного отстранения Камиль сможет вернуться на корт уже в январе 2024 года. Достаточно курьезная ситуация для спортсмена, который четырежды попался на допинге. Но сам Майхжак уточнил, что наказан именно за непреднамеренный прием запрещенных веществ.

«Продукт использовался другими спортсменами, которые проходили тестирование и никогда не сдавали положительные допинг-пробы. Мне грозила дисквалификация на четыре года. Основываясь на представленных мной доказательствах и решении ITIA, наказание было сокращено до 13 месяцев, и я был наказан за непреднамеренный/случайный прием допинга. Я хотел бы подчеркнуть, что использование допинга или любой другой формы обмана в спорте противоречит моим ценностям. Никогда, даже в самом страшном сне, я не мог себе представить, что потрачу все свое время и энергию в середине теннисного сезона, полностью посвятив себя очищению своего имени — особенно в отношении положительного допинг-теста», — написал спортсмен в социальных сетях.