На старые грабли: российского чемпиона мира по тайскому боксу дисквалифицировали за мельдоний, это уже второй бан за два месяца

Допинг
Сегодня, 20:00
Российского тайбоксера, чемпиона мира 2023 года в весе до 60 килограммов, Асадулу Имангазалиева дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен попался на употреблении мельдония. Решение обнародовали на сайте Международной федерации ассоциаций тайского бокса.
Мельдоний нашли в пробе, взятой во время победного для россиянина чемпионата мира. 12 мая 2023 года он завоевал золото на турнире в Таиланде, в финале оказавшись сильнее тайца Фонгсатона Руеангноя. На турнире Имангазалиев выступал в нейтральном статусе в весовой категории до 60 килограммов.
«От себя лично и от всех жителей района поздравляю нашего земляка с яркой и достойной победой! Молодец! Огромная благодарность родителям за воспитание такого сына-чемпиона. Желаю ему больших успехов в спорте, пусть он и дальше прославляет наш район во всем мире. И пусть всегда сил прибавляет поддержка близких», — поздравлял Асадулу с победой глава Шамильского района Республики Дагестан Магомед Гасанов.
За проваленный допинг-тест спортсмена дисквалифицировали на четыре года — отстранение продлится с 19 июня 2023-го по 18 июня 2027 года. Все результаты Имангазалиева с 12 мая 2023-го аннулированы.
Для спортсмена это серьезное наказание, которое существенно скажется на карьере. В 2024 году россиянин попал в один из ведущих мировых промоушенов по тайскому боксу ONE Championship. С июля Асадула провел в организации три боя и во всех победил нокаутом в первом раунде — за каждый поединок он забрал бонус 10 тысяч долларов за выступление вечера. ONE пока никак не отреагировал на бан бойца.
Для российского тайского бокса дисквалификация Имангазалиева — уже вторая за короткое время. В декабре на четыре года дисквалифицировали 30-летнего Кямри Набати — и тоже за мельдоний. Вместе с ним в пробе двукратного призера чемпионатов мира обнаружили следы стероидов. Дисквалификация спортсмена истечет только 5 ноября 2028 года. Причем в 2016-м его уже отстраняли на шесть лет за применение запрещенного кленбутерола и подделку документов.
Надо отметить, что случаев обнаружения мельдония в организме спортсменов из года в год не становится меньше. В 2024-м из-за него опять произошло несколько громких отстранений. В декабре стало известно об обнаружении запрещенного вещества в пробе футболиста «Челси» Михаила Мудрика — окончательного решения о дисквалификации еще нет, так как не вскрыта вторая проба.
В том же месяце на два года забанили российского теннисиста Даниила Савельева — тоже из-за мельдония. Пять лет вне спорта за употребление этого же вещества получила и 17-летняя фигуристка академии «Ангелы Плющенко» Варвара Горобченко.
Мельдоний — вещество, польза которого неочевидна. Многие врачи выписывают его для профилактики болезней сердца, а по уровню воздействия на организм он не сильно отличается от витаминов. Однако с 2016-го, в большей степени по политическим причинам, мельдоний попал в список запрещенных, после чего положительные допинг-пробы на него сдали десятки российских атлетов. При этом доказано: вещество может попасть в организм спортсмена случайно — через мясо или коровье молоко. Поскольку препаратами с мельдонием часто кормят коров.