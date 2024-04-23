В спорте все-таки запретят табак? Новое исследование о допинговых качествах никотина

Дискуссия о химии и этичности употребления спортсменами табачных изделий.

Курить вредно — на исходе первой четверти XXI века это вроде бы уже не вызывает сомнений ни у кого. Есть научные исследования, люди, которые курят всю жизнь, видят это на себе, а истории про прожившего 90 лет на коньяке и сигарах Уинстона Черчилля — наполовину байки, наполовину исключение из правил. Почему-то никто не вспоминает снукериста Билла Вербенюка, который выпивал по нескольку десятков кружек пива перед и во время матча, постоянно курил — и умер в 47 лет.

В спорте отношение к никотину у антидопинговых агентств сдержанное — он не запрещен, но внесен в систему мониторинга ВАДА. И что интересно, это было сделано после первого масштабного исследования потребления никотина спортсменами на чемпионате мира по хоккею 2009 года.

Недавно было опубликовано очередное. Ждать последствий?

Что говорят ученые?

Употребление никотина спортсменами было исследовано группой ученых с помощью допинг-проб спортсменов в итальянской лаборатории, аккредитованной Всемирной антидопинговой ассоциацией. Согласно анализу каждый пятый спортсмен употреблял никотин во время соревнований в период с 2012-го по 2020 годы.

Результаты были разными в зависимости от вида спорта: в командных видах обнаружилось около 31% спортсменов с пристрастием к табаку, в индивидуальных видах спорта — всего 14%. Журнал Sports Medicine опубликовал выводы после анализа 60802 тестов.

— Потребление табака среди населения в целом по всему миру составляет 20%, поэтому любой вид спорта с более высокой распространенностью, чем этот показатель, должен вызывать тревогу, — говорит один из авторов научной работы Тоби Мюндель. — Хотя в этом исследовании выборки не разбиты по странам, в нем проводится выборка по видам спорта. Североамериканцы должны знать, что уровень употребления никотина в бейсболе (55%), хоккее (43%), футболе (42%) и баскетболе (29%) в два-четыре раза выше, чем среди населения в целом. Употребление табака ассоциируется с бейсболом с зарождения этого вида спорта. Сейчас, почти 100 лет спустя, несмотря на доступность медицинского образования, треть игроков продолжают употреблять табак. Это говорит о том, что употребление никотина вызвано, скорее всего, социальным окружением, — утверждает исследователь.

Фото Global Look Press

Никотин может помогать

В то же время в начале года китайская исследовательская группа изучила проблему потребления никотина в спорте с помощью различных научных экспериментов. Вообще, никотин является веществом, высвобождающим дофамин, то есть стимулирует нервную систему и даже (временно) когнитивные функции. Но на выносливость это влияет отрицательно. После курения в крови увеличивается количество угарного газа. Он связывается с гемоглобином и мешает ему переносить кислород.

В новом исследовании анализировалось, меняется ли работоспособность спортсменов, страдающих никотиновой зависимостью, после прекращения употребления никотина. Разумеется, работоспособность участников значительно улучшилась после трех месяцев отказа от никотина. Причем показатели у женщин улучшились в большей степени, чем у мужчин, а положительное влияние было заметно не сразу. Наоборот, сразу после прекращения приема препарата наблюдалось кратковременное снижение работоспособности. Поэтому исследователи рекомендуют не отказываться от никотина непосредственно перед соревнованиями, а сделать это заблаговременно. Работоспособность должна восстановиться примерно через два дня.

Но интересно другое — исследование также показало, что доза никотина может временно улучшить показатели спортсмена, страдающего зависимостью. Употребление никотина за 15-30 минут до начала занятий спортом улучшает работоспособность людей, зависимых от никотина.

Фото Global Look Press

И тут уже вопрос непраздный. Впрочем, ВАДА может запретить никотин не только по причине получения преимущества — также существуют обоснования в виду «противоречия духу спорта» или «вреда здоровью», даже если спортсмены остаются в равных условиях.

Сейчас молодое поколение спортсменов получает никотин не через классические сигареты, а через вейпы или снюс — жевательный табак. В первую очередь снюс помогает снимать стресс — лично видел, как его используют хоккеисты, фигуристы, а Daily Mail писала, что на него подсели очень многие футболисты английской премьер-лиги.

В ближайшие годы ВАДА предстоит решить — готово ли агентство и здесь морализаторствовать и отучать спортсменов курить или все же это личное дело каждого. А как после этого выступать на соревнованиях, решит сам спортсмен.