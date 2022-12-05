Экс-первая ракетка мира Халеп объяснила допинг спортивным питанием. Ее могут оправдать?

Стали известны подробности допингового дела румынской теннисистки.

Румынка Симона Халеп в конце лета сдала положительную пробу на препарат из класса ЭПО. Бывшая первая ракетка мира заявила, что не принимала запрещенные вещества, и намерена бороться за свою правоту. И, судя по всему, у спортсменки еще есть шанс оправдаться.

Расследование по допинговому делу Халеп было завершено еще в ноябре. У теннисистки было 20 дней для того, чтобы оспорить обвинение или признать свою вину. Во втором случае срок ее дисквалификации мог быть сокращен с четырех до трех лет. Но Симона нашла для себя оправдание.

Расследование

В октябре стало известно, что в допинг-пробе А, сданной накануне Открытого чемпионата США, у Халеп обнаружили запрещенный препарат Roxadustat (роксадустат). 31-летняя теннисистка попросила проверить пробу В, однако это сработало против нее — и только подтвердило нарушение правил. Примечательно, что вещество обнаружено в крайне малом количестве.

В итоге Симона была отстранена от участия в соревнованиях. Ей грозило четыре года дисквалификации — стандартный срок при подобных нарушениях допинговых правил. Расследование допингового дела румынской теннисистки завершилось в ноябре — об этом сообщил представитель независимого агентства по разрешению спортивных споров Sport Resolutions Пол Чукур. Он также добавил, что у Халеп есть 20 дней, чтобы решить, оспаривать ли предъявленное ей обвинение в употреблении допинга или заключить соглашение о признании вины.

— Обвинение в употреблении допинга было доведено до сведения Халеп. Этап расследования завершен. Теперь у Симоны есть 20 дней, чтобы либо оспорить обвинительное заключение, либо заключить (есть и такая возможность) соглашение о признании вины, которое сократит срок ее дисквалификации с четырех лет (что является стандартной санкцией) до трех лет, — цитирует Чукура TVR.

Симона Халеп. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Лазейка

По информации Tennis World USA, бывший медицинский консультант Симоны, доктор Дана Сафта, назвала способ, как запрещенный препарат мог попасть в организм спортсменки. Допинг-пробу Симоны могли испортить в лаборатории. Также Сафта не исключила, что спортсменке что-то подбросили в пищу, ведь перед положительным тестом теннисистка сдала несколько отрицательных.

Халеп же утверждала, что никогда даже не думала об употреблении допинга, и отрицала свою вину. Спортсменка обратилась во Французское агентство токсикологии и фармакологии, которое выявило факты, способные очистить имя румынки от клейма мошенницы. Было установлено, что запрещенное вещество содержится в пищевых добавках, которые принимала теннисистка.

На упаковках не было никакой информации о наличии роксадустата. Таким образом, Симона приняла его неосознанно. Румынка обратилась в ITIA и подала запрос на экстренное слушание по своему делу. По его итогам теннисистка хочет получить снятие ограничений на выступление на соревнованиях.

Симона Халеп. Фото Global Look Press

Пища

Халеп далеко не первая спортсменка, которая объяснила попадание запрещенного вещества в свой организм через еду. Одним из первых был чешский теннисист Петр Корда, который в далеком 1998 году заявил, что нандролон в его пробах появился из-за пристрастия к телятине. В 2001 году итальянский велогонщик Джильберто Симони сообщил, что следы кокаина в его допинг-пробах появились после того, как он съел конфету с наркотиком в гостях у тети.

В истории даже есть случаи оправдания спортсмена, который доказывал попадание допинга в свой организм через спортивные добавки и лекарства, на упаковках которых не сообщается о наличии в составе запрещенных веществ. Так было с россиянкой Надеждой Сергеевой, в пробе которой обнаружили злополучный триметазидин.

В результате расследования оказалось, что бобслеистка абсолютно чиста: она не употребляла допинг, а вещество содержалось в препарате, который она совершенно легально получила по линии ФМБА. В итоге спортсменку оправдали в Спортивном арбитражном суде (CAS), хотя и зачли ей отбытый срок отстранения в качестве наказания. Не исключено, что дело Симоны Халеп завершится по тому же сценарию.