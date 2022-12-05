Экс-первая ракетка мира Халеп объяснила допинг спортивным питанием. Ее могут оправдать?

Допинг
Сегодня, 13:45
Румынка Симона Халеп в конце лета сдала положительную пробу на препарат из класса ЭПО. Бывшая первая ракетка мира заявила, что не принимала запрещенные вещества, и намерена бороться за свою правоту. И, судя по всему, у спортсменки еще есть шанс оправдаться.
Расследование по допинговому делу Халеп было завершено еще в ноябре. У теннисистки было 20 дней для того, чтобы оспорить обвинение или признать свою вину. Во втором случае срок ее дисквалификации мог быть сокращен с четырех до трех лет. Но Симона нашла для себя оправдание.
В октябре стало известно, что в допинг-пробе А, сданной накануне Открытого чемпионата США, у Халеп обнаружили запрещенный препарат Roxadustat (роксадустат). 31-летняя теннисистка попросила проверить пробу В, однако это сработало против нее — и только подтвердило нарушение правил. Примечательно, что вещество обнаружено в крайне малом количестве.
В итоге Симона была отстранена от участия в соревнованиях. Ей грозило четыре года дисквалификации — стандартный срок при подобных нарушениях допинговых правил. Расследование допингового дела румынской теннисистки завершилось в ноябре — об этом сообщил представитель независимого агентства по разрешению спортивных споров Sport Resolutions Пол Чукур. Он также добавил, что у Халеп есть 20 дней, чтобы решить, оспаривать ли предъявленное ей обвинение в употреблении допинга или заключить соглашение о признании вины.
— Обвинение в употреблении допинга было доведено до сведения Халеп. Этап расследования завершен. Теперь у Симоны есть 20 дней, чтобы либо оспорить обвинительное заключение, либо заключить (есть и такая возможность) соглашение о признании вины, которое сократит срок ее дисквалификации с четырех лет (что является стандартной санкцией) до трех лет, — цитирует Чукура TVR.
По информации Tennis World USA, бывший медицинский консультант Симоны, доктор Дана Сафта, назвала способ, как запрещенный препарат мог попасть в организм спортсменки. Допинг-пробу Симоны могли испортить в лаборатории. Также Сафта не исключила, что спортсменке что-то подбросили в пищу, ведь перед положительным тестом теннисистка сдала несколько отрицательных.
Халеп же утверждала, что никогда даже не думала об употреблении допинга, и отрицала свою вину. Спортсменка обратилась во Французское агентство токсикологии и фармакологии, которое выявило факты, способные очистить имя румынки от клейма мошенницы. Было установлено, что запрещенное вещество содержится в пищевых добавках, которые принимала теннисистка.
На упаковках не было никакой информации о наличии роксадустата. Таким образом, Симона приняла его неосознанно. Румынка обратилась в ITIA и подала запрос на экстренное слушание по своему делу. По его итогам теннисистка хочет получить снятие ограничений на выступление на соревнованиях.
Халеп далеко не первая спортсменка, которая объяснила попадание запрещенного вещества в свой организм через еду. Одним из первых был чешский теннисист Петр Корда, который в далеком 1998 году заявил, что нандролон в его пробах появился из-за пристрастия к телятине. В 2001 году итальянский велогонщик Джильберто Симони сообщил, что следы кокаина в его допинг-пробах появились после того, как он съел конфету с наркотиком в гостях у тети.
В истории даже есть случаи оправдания спортсмена, который доказывал попадание допинга в свой организм через спортивные добавки и лекарства, на упаковках которых не сообщается о наличии в составе запрещенных веществ. Так было с россиянкой Надеждой Сергеевой, в пробе которой обнаружили злополучный триметазидин.
В результате расследования оказалось, что бобслеистка абсолютно чиста: она не употребляла допинг, а вещество содержалось в препарате, который она совершенно легально получила по линии ФМБА. В итоге спортсменку оправдали в Спортивном арбитражном суде (CAS), хотя и зачли ей отбытый срок отстранения в качестве наказания. Не исключено, что дело Симоны Халеп завершится по тому же сценарию.